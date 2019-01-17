Washington DC'yi sallayan '8 sütuna manşet': Trump istifa edip Kırım'a kaçtı

Dünyanın en değerli şirketi Amazon'un yanısıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki medya savaşına tuz biber eken bir gelişme yaşandı. Başkent Washington DC'de Trump'ı istifa etmiş çekip giderken gösteren sahte Washington Post nüshaları dağıtıldı.

Yalan haberde 'eşi benzeri görülmemiş' bir doruk yakalayan Washington Post nüshasında, 'emsalsiz' anlamına gelen 'unprecedented' sözünü çağrıştırır şekilde 8 sütuna manşet büyük harflerle 'unpresidented' yani 'başkansız' yazıyor.

Aslında onun bile mucidi Trump. Kendisi Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin ardından Çin'i kınamak için attığı bir tweette 'emsalsiz' (unprecedented) bir eylem yazacağına her zamanki dil sürçmesiyle 'başkansız' (unpresidented) bir eylem diye tarihe not düşmüştü.

Hey @washingtonpost: Someone is passing out fake copies of the paper (top)? For comparison, a real issue of the Post below. pic.twitter.com/j7svhBDfJF — Adrienne Shih👩🏻‍💻 (@adrienneshih) January 16, 2019

'TRUMP GİDER, DÜNYA BAYRAM YAPAR'

'Başkansız' manşetinin altındaki mesaj ise şüpheye yer bırakmayacak kadar açık:

"Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmesiyle kriz sona erdi."

"Trump dönemi sona ererken dünya çapında kutlamalar patlak verdi."

"Karanlık dönemin sonlanmasıyla küresel çapta rahat bir nefes alındı."

'KADINLARIN BAŞINI ÇEKTİĞİ PROTESTOLAR EŞLİĞİNDE'

Washington Post üslubunu tıpa tıp taklik eden sahte nüsha, 'Beyaz Saray'daki dört danışmana dayanarak kadınların başını çektiği yoğun protestolar ve sivil itaatsizlik karşısında Trump'ın Batı Kanadı'nı terk ederek Beyaz Saray'dan ayrıldığını' kaydediyor.

Trump, geride tek bir mesaj bırakmış: Bir peçeteye aceleyle çiziktirdiği "Bütün suç sahtekar Hillary, Hfior ve yalan haber medyasının" diye…

Başkanlık seçimind eyendiği Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'dan 'sahtekar Hillary' diye söz etmeyi slogan haline getirmiş Trump'ın özgün uyduruk kelimelerini es geçmemek için de 'Hfior' zuhur ediyor.

Ancak ABD'yi rehin alan Rusofobiye teslim olan yalan habercilik, işi 'Trump'ın helikopterle Kırım'ın Yalta kentine kaçmış olabileceğini' duyurmaya kadar vardırıyor.

'1 MAYIS DEVRİMİ' İMASI

'The Yes Men' adındaki kar amacı gütmeyen bir gruba bağlı aktivistlerin Beyaz Saray yakınlarında elden dağıttığı sahte Washington Post'ta 1 Mayıs 2019 tarihi var.

"Trump Hastily Departs White House, Ending Crisis": We're in front of the White House handing out this special edition of the @washingtonpost #ByeBye45 #BringHimDown pic.twitter.com/Qwz6exTD1Y — L.A. Kauffman (@LAKauffman) January 16, 2019

'BUNLAR POST ÜRÜNÜ DEĞİL' UYARISI

Nüshaları alıp sahteciliği fark eden okurların alarma geçmesiyle 'başkansız gazeteler' ABD'de gündemin başına oturdu.

Washington Post hemen uyarı tweeti attı:

"DC merkezde The Washington Post'un sahte nüshaları dağıtılmaktadır. The Post’u taklit etmeye çalışan bir websitesi de saptadık. Bunlar Post ürünleri değildir. Olayı araştırıyoruz."

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this. — Washington Post PR (@WashPostPR) January 16, 2019

​Yalan haberi kaleme alanlardan biri olan Onnesha Roychoudhuri ise "Bu gazetenin anlattığı hikaye içinde bulunduğumuz gerçeklikten daha mantıklı. Hiçbir abartılı, zoraki yanı yok" diyerek şöyle devam etti:

"Zaten emsalsiz boyutta protesto ve direnişe tanıklık ediyoruz. Şimdi kendimize sormamız lazım: Bundan sonra ne olacak? Bu gazete demokrasimizi geri kazanmamıza yardım edecek bir taslak sunuyor."

Twitter kullanıcılarından biri, sahte nüshanın 'muhtemelen daha güvenilir' olduğunu söyleyerek Washington Post'a Trumpvari bir taş attı.

Probably more credible — B L D (@BLDirks) January 16, 2019

​Bir diğeri "Çoğu insan, sahte WaPo ile gerçek WaPo'yu birbirinden ayıramıyor" görüşündeydi.

Most people cannot tell the fake WaPo from the real WaPo. — Eamonn Fitzgerald (@eamonn) January 16, 2019

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