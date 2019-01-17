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16:01 17 Ocak 2019
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    Lac-Mégantic tren kazası

    İki ayrı Netflix yapımında gerçek kaza görüntüleri kullanıldı: Saygısızlık

    © AFP 2018 / François Laplante-Delagrave
    ABD
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    Netflix'in iki ayrı yayınında gerçek kaza görüntülerine yer vermesi tepkiyle karşılandı. Kanada'da yaşanan bir tren kazası görüntülerini kullanan şirket, saygısızlıkla suçlandı.

    İnternet - TV - yayın
    © Fotoğraf : Instagram
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    Kanada'da Temmuz 2013'te Quebec eyaletinin doğusunda bulunan Lac-Mégantic'te meydana gelen tren kazasının görüntülerini kullanan Netflix, eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Kazada, ham petrol taşıyan bir tren, raydan çıktıktan sonra büyük bir yangına neden olmuş ve 47 kişi hayatını kaybetmişti.

    'Lac-Mégantic felaketi' olarak bilinen kazanın görüntüleri ise, iki ayrı Netflix yapımında da kullanıldı.

    ​Görüntülerin ilki, 'Travelers' isimli bir bilim kurgu serisinde kullanıldı. Görüntülere, Londra'daki bir nükleer bomba hakkındaki kurgusal bir haber bülteninin parçası olarak yer verildi.

    'HAYAL ÜRÜNÜYMÜŞ GİBİ KULLANILDI'

    Lac-Mégantic Belediye Başkanı Julie Morin, Kanada basınına yaptığı açıklamada "Bunu gerçekten saygısızlık olarak görüyoruz. Kazanın görüntülerini normal ve saygılı bir şekilde kullanılan haber bültenlerinde görmek dahi vatandaşlarımız için yeterince zorken, görüntüler sanki hayal ürünüymüş gibi kullanıldı."

    ​Söz konusu görüntüleri kullanan Toronto merkezli yapım şirketi Peacock Alley başkanı Carrie Mudd, bir özür açıklaması yayınlayarak "Samimiyetle özür diliyoruz ve 2013'te yaşanan trajik olaya saygısızlıkta bulunmak gibi bir niyet taşımıyoruz" dedi.

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    Şirket ayrıca, kaza görüntülerinin kullanıldığı sahnelerin de değiştirileceğini açıkladı.

    'BİRD BOX' DA KULLANDI

    Görüntüleri kullanan bir diğer yapım ise, son dönemde adından sıkça söz ettiren, Sandra Bullock'un yer aldığı 'Bird Box' filmi oldu. Yaşanan felaketin görüntüleri, bu kez kitlesel intiharlarla ilgili bir haber bölümünde tekrar ortaya çıktı.

    Bird Box'ta yer alan sahnelere Netflix tarafından henüz bir cevap verilmese de, Morin görüntülerin web sitesinde başka bir yerde kullanılmamasını sağlamak için gerekli adımın atılacağını umduğunu açıkladı.

    Etiketler:
    felaket, kaza, sahne, film, dizi, Bird Box filmi, Travelers, Netflix, Sandra Bullock, Julie Morin, Toronto, Quebec, ABD, Kanada, Lac-Mégantic
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