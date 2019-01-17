ABD, 19 Ocak'ta gizli bir uydu fırlatmayı planlıyor

United Launch Alliance (ULA) şirketinin resmi web sitesinden verilen bilgiye göre, 19 Ocak'ta uzaya ABD Ulusal Keşif Ofisi'nin gizli bir uydusunun fırlatılması planlanıyor.

Fırlatma işlemi Türkiye saatiyle 22.05'te, California'daki Vandenberg hava üssünden gerçekleştirilecek.

Son olarak 21 Aralık'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi daha önce birkaç defa ertelenmişti.

HİÇBİR RESMİ BİLGİ VERİLMİOR

ABD Ulusal Keşif Ofisi'nin (NRO) faaliyetleri çok gizli statüsünde. Bu nedenle yörüngeye gönderilmesi planlanan uydunun göreviyle ilgili hiçbir resmi bilgi verilmiyor. Uydunun adı ve değeri de bilinmiyor. Misyon, resmi olarak NROL-71 koduyla anılıyor.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA şirketi 2006'da kuruldu. Şirketin merkezi, Colorado eyaletinin Centennial şehrinde bulunuyor.