Ford: ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum

'ABD'NİN DSG İLE İLİŞKİSİ GEÇİCİ VE TAKTİKSEL'
ABD'nin, Suriye'de DSG'yle kurduğu ilişkiyi 'geçici ve taktiksel' kelimeleriyle tanımlayan Ford, DSG'NİN IŞİD ile mücadelesindeki ana motivasyonun ise örgütün kendi çıkarları olduğunu vurguladı.
Ford, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
'YPG'NİN PKK BAĞLANTISI AÇIK'
YPG'nin PKK ile bağlantısının açık olduğunu kaydeden Ford, ABD'nin Suriye'de YPG ile ilişkisinin IŞİD ile mücadele bağlamında ortaya çıktığını savunarak, "ABD, YPG ile uzun vadeli bir ittifak kurmuyordu, oradaki askeri bir taktiksel ittifaktı" yorumunu yaptı.
Bölgede Kürtlerle Araplar arasında birçok sorun olduğunu dile getiren Ford, YPG'nin varlığının sorunları azaltmadığını ve IŞİD'ın bu durumdan faydalandığını ifade etti.
Ford ayrıca, Münbiç ilçesinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede meskun bir kişi olduğunu iddia etti.
'ABD'NİN IŞİD İLE MÜCADELEDE YPG İLE ÇALIŞMASININ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE NEGATİF ETKİSİ OLDU'
Itani ise İsrail'in, ABD'nin Suriye'deki varlığından memnun olduğunu vurgulayarak, Amerikan askerlerinin ayrılması durumunda ortaya çıkacak tabloda birçok bilinmeyenin de olacağına dikkati çekti. YPG'ye destek veren ABD'nin ülkedeki varlığının Ankara için bir rahatsızlık kaynağı olduğunu söyleyen Itani, bununla son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını ifade etti.
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