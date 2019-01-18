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    ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford

    Ford: ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum

    © AFP 2018 / JEWEL SAMAD
    ABD
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    Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, Demokratik Suriye Güçleri'nin IŞİD ile sadece kendi çıkarları için mücadele ettiğini savunarak, "ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    Ford: Suriyeli Kürtler ABD'ye güvenmenin bedelini ödeyecek
    Washington merkezli düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Center (WWC) tarafından düzenlenen 'ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru mu, Yanlış mı?' başlıklı telekonferansa eski ABD'nin Suriye Büyükelçisi Ford'un yanı sıra Dış İlişkiler Konseyi kıdemli uzmanı Philip Gordon, Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faisal Itani, Washington Post Beyrut Büro Şefi Liz Sly ve WWC Orta Doğu Direktörü Aaron David Miller katıldı.

    'ABD'NİN DSG İLE İLİŞKİSİ GEÇİCİ VE TAKTİKSEL'

    ABD'nin, Suriye'de DSG'yle kurduğu ilişkiyi 'geçici ve taktiksel' kelimeleriyle tanımlayan Ford, DSG'NİN IŞİD ile mücadelesindeki ana motivasyonun ise örgütün kendi çıkarları olduğunu vurguladı.

    Ford, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

    'YPG'NİN PKK BAĞLANTISI AÇIK'

    YPG'nin PKK ile bağlantısının açık olduğunu kaydeden Ford, ABD'nin Suriye'de YPG ile ilişkisinin IŞİD ile mücadele bağlamında ortaya çıktığını savunarak, "ABD, YPG ile uzun vadeli bir ittifak kurmuyordu, oradaki askeri bir taktiksel ittifaktı" yorumunu yaptı.

    Bölgede Kürtlerle Araplar arasında birçok sorun olduğunu dile getiren Ford, YPG'nin varlığının sorunları azaltmadığını ve IŞİD'ın bu durumdan faydalandığını ifade etti.

    Ford ayrıca, Münbiç ilçesinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede meskun bir kişi olduğunu iddia etti.

    'ABD'NİN IŞİD İLE MÜCADELEDE YPG İLE ÇALIŞMASININ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE NEGATİF ETKİSİ OLDU'

    YPG, PYD, Kürt güçleri
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    Telegraph: YPG, IŞİD'le anlaşıp Avrupalı cihatçıları serbest bıraktı
    Sly de mevcut gidişatın istikametini öngörmenin kolay olmadığını belirterek, "YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık. ABD, DEAŞ ile mücadelede esasen PKK olan YPG ile çalıştı ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine negatif etkileri oldu." ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin uzunca bir süre dikkate alınmadığını kaydeden Sly, Menbiç'teki saldırıyla Türkiye arasında herhangi bir bağlantı olma ihtimalinin bulunmadığını, zira Türkiye ile ABD'nin müttefik olduğunu vurguladı.

    Itani ise İsrail'in, ABD'nin Suriye'deki varlığından memnun olduğunu vurgulayarak, Amerikan askerlerinin ayrılması durumunda ortaya çıkacak tabloda birçok bilinmeyenin de olacağına dikkati çekti. YPG'ye destek veren ABD'nin ülkedeki varlığının Ankara için bir rahatsızlık kaynağı olduğunu söyleyen Itani, bununla son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını ifade etti.

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    Etiketler:
    ABD-Türkiye ilişkileri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG, PKK, Robert Ford, Türkiye, Suriye, ABD
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