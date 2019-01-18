Enes Kanter'den Trump'a: Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında konuşmalı

Kanter, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, savunduğu görüşlerden dolayı ölüm tehdidi aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlar tarafından zarar görebilceğini ve takımının Londra'daki maçına bu yüzden gidemediğini söyledi.

26 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" dedi.

© REUTERS / Lucas Jackson Başsavcılık'tan Enes Kanter hakkında iade talepnamesi ve kırmızı bülten başvurusu

Kanter hakkında Perşembe günü İnterpol'den kırmızı bültenle aranma talebi gelmişti.

Savcılık, Kanter'in Türkiye'ye iadesini isterken, İnterpol'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Kanter'in Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin arkasında olduğunu belirttiği, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in hareketine yakın olduğunu belirtiyor.