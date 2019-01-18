ABD First Lady'si haftasonu tatiline askeri jetle gitti: Ülkedeki bütçe tartışması ise çözülemiyor

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.
Donald Trump ise, 'hükümetin kapanması' gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi'ye "800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim" demişti.
BOEING İLE SEYAHAT ETTİ
Cumhurbaşkanının askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan 'EXEC1F' koduyla uçtuğu görülen Melania Trump'ın Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi.
Yanında oğlu da Barron'un da bulunduğu belirtlen First Lady'nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.
Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump'ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indiği doğrulandı.
EXEC1F — #MelaniaForceOne climbing out from Joint Base Andrews— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) January 17, 2019
🇺🇸 US Air Force
C-32A 98-0001 https://t.co/BlmOXELhxJ pic.twitter.com/kgGWuEiiGV
Hammill ayrıca, Trump'ın ve Temsilciler Meclisi üyesi Lee Zeldin başkanlığındaki bir heyetin Irak ziyaretinin de mevcut bütçe tartışmaları döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti.
NBC'ye açıklamalarda bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi ise, deniz aşırı bölgelere ziyaret planlayan delegasyonların, ziyaretlerini federal olarak finanse edilen askeri uçaklarla yapmalarının istendiğini açıkladı.
HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI
Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık'ta kısmen kapandı ve 28 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.
Donald Trump ise, ortaya çıkan bu durum yüzünden Twitter'da çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.
Good to know US taxpayers can still pay for Melania’s excursions to a Trump-owned resort where federal money pours directly into Trump pockets even while the government is shutdown.— Merrill⭐️ (@MerrillLynched) January 17, 2019
Well I am glad Melania’s shopping trip to Florida won’t be postponed. She needed her military jet. Great decision making there a Don.— Pam Giger (@hawley1955) January 18, 2019
First Lady departs for her country club in Palm Beach, FL while 800K+ federal workers and related businesses have no paycheck bc of her criminal husband.— 💰💰💰 (@HildyJohnsonA1) January 17, 2019
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