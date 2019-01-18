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13:59 18 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump - Melania Trump

    ABD First Lady'si haftasonu tatiline askeri jetle gitti: Ülkedeki bütçe tartışması ise çözülemiyor

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Mar-a-Lago'ya tatile gittiği öğrenildi. Bu tatil uçuşunun, Trump'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan uçuşunu 'hükümetin kapalı olması' gerekçesiyle ertelemesinin üzerinden kısa süre sonra gerçekleştirilmesi ise tepkiyle karşılandı.

    Roger Waters
    © AP Photo / John Minchillo/Invision
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    ABD First Lady'sinin askeri uçakla tatile gitmesi, beraberindeki bir kongre delegasyonuyla Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin uçağının Trump tarafından iptal etmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

    ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.

    Donald Trump ise, 'hükümetin kapanması' gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi'ye "800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim" demişti.

    BOEING İLE SEYAHAT ETTİ

    Cumhurbaşkanının askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan 'EXEC1F' koduyla uçtuğu görülen Melania Trump'ın Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Christian Hartmann
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    NBC'de yer alan habere göre, Donald Trump'ın ulaşımı da da aynı model uçakla sağlanıyor.

    Yanında oğlu da Barron'un da bulunduğu belirtlen First Lady'nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

    Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump'ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indiği doğrulandı.

    Donald Trump
    © AP Photo / Andrew Harnik
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    ​Pelosi'nin yardımcısı Drew Hammill de, uçuşu iptal edilen Pelosi'nin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını yinelemek üzere Brüksel'e giderek düzey NATO komutanları, ABD askeri yetkilileri ve ülkenin kilit müttefikleriyle görüşeceğini açıkladı.

    Hammill ayrıca, Trump'ın ve Temsilciler Meclisi üyesi Lee Zeldin başkanlığındaki bir heyetin Irak ziyaretinin de mevcut bütçe tartışmaları döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti.

    NBC'ye açıklamalarda bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi ise, deniz aşırı bölgelere ziyaret planlayan delegasyonların, ziyaretlerini federal olarak finanse edilen askeri uçaklarla yapmalarının istendiğini açıkladı.

    HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI

    Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık'ta kısmen kapandı ve 28 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

    Donald Trump ise, ortaya çıkan bu durum yüzünden Twitter'da çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.

    Etiketler:
    EXEC1F, ziyaret, tepki, tatil, Boeing C32-A, Twitter, Palm Beach Uluslararası Havalimanı, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü, NBC, Temsilciler Meclisi, Lee Zeldin, Drew Hammill, Barron Trump, Melania Trump, Nancy Pelosi, Donald Trump, Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Afganistan, Irak, ABD
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