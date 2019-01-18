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    Meksika, Trump'ın kafadarlarını trolledi: ABD'lilere taşıdıkları Meksikalı DNA'sı oranında indirim

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    ABD
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    Meksika ulusal havayolu, Trump'ın ırkçılığa varan ve federal hükümetin kapanmasına yol açan göçmen karşıtı politikalarına meydan okuyan bir reklam filmi yayımladı: "Asla Meksika'ya gitmem" diyen ABD'liler, taşıdıkları Meksikalı DNA'sı oranında Meksika'ya uçak bileti indirimi kazanınca sevinçten hayava uçtu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın güney sınırına duvar çekmek, göçmenlerle askeri tedbirlerle mücadele etmek gibi politikaları ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirirken, Meksika'nın ulusal havayolu, 'zeitgeist'la dalga geçen 'DNA indirimi' kampanyası başlattı. AeroMexico'nun Meksikalı DNA'sı taşıyan Amerikalıları Meksika'ya indirimli uçurma kampanyasının reklam filmi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 

    Filmi 'Meksika'nın ilk istikametinin ABD olduğu, ama ABD'nin ilk istikametinin Meksika olmadığı' sözleriyle açan dış ses, klasik bir Amerikan kasabası diye Teksas eyaletinin Meksika sınırına çok yakın Wharton kasabasına gidip 'Meksika'ya seyahat seçeneğini niye değerlendirmediklerini' sorduklarını belirtti.

    "Meksika'ya gitmeyi düşünür müsünüz" sorusuna yaşlı bir kadın "Kesinlikle hayır", şişmanca bir erkek "Öngörmüyorum", satıcı bir kadın "Tarzım değil", kovboy şapkalı yaşlıca bir erkek "Bırakın ben burada huzur içinde yaşayayım, onlar da sınırın öbür tarafında kalsın" yanıtını verdi; burrito, tekila gibi Meksika mamullerinin hepsini sevdikleri ortaya çıkan kadın-erkek bir çift, "Meksika'yı seviyor musunuz" sorusuna ise net şekilde "Hayır" dedi.

    "Hele de şirketinizin adı AeroMexico ise ABD'den Meksika'ya uçuşları nasıl artırabiliriz" diye soran dış sesi, göçmenlerin kurduğu bir ülke olan ABD'ye, Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'nın verileri eşliğinde, 1800'lerden beri Meksikalıların yerleştiğini anlattı.

    Testlere göre ABD nüfüsunun yüzde 54.4'ünün Meksikalı DNA'sı taşıdığını aktarıp "ABD'lilerin büyük bölümü atalarının Meksikalı olduğundan bihaber" diyen dış ses, "Meksika'ya gitmem" diyen Wharton sakinlerine DNA testi yaptıklarını belirtip kendilerine sonuçları takdim etmeye başladı. Ne kadar çok Meksikalı çıkarlarsa Meksika'ya uçak biletinde o kadar çok indirim kazanacakları söylenen Amerikalıların genelde gülümsedikleri ve sevindikleri gözlendi.

    Muhatapların Meksikalı DNA oranı yüzde 13-22 arasında değişti. Yüzde 22 Meksikalı DNA'sını duyan adam önce "Saçmalık" tepkisini verdi, ama bunun yüzde 22 uçak bileti indirimi kazandığını anlamına geldiğini öğrenince memnun kalıp  "Peki ya karım, ona da indirim var mı" diye sordu.

    İlk konuştukları yaşlı kadın ise sadece yüzde 3 Meksikalı DNA'sı taşıdığı için önemli bir indirim kazanamadığını öğrenince çok bozuldu.

    Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını ve bunların peşine takılan ABD yurttaşlarını tiye alan 2 dakikalık reklamın sonuna doğru, Wharton kasabası sakinleri DNA testlerini gururla gösterirken dış ses "İç (hat) indirimleri, kendi içimizde sınır yok" dedi. Son olarak çiftin erkeği Meksika'ya gittiğinde nerde ne yiyeceğinden söz etti.

    İlk etapta Meksika'nın bayrak taşıyıcı havayolunun resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmayan film, Facebook ve Twitter genelinde dolaşıma girdi ve büyük ilgi gördü.

    Sınırın ABD tarafında ise Trump bütçe sürecinde Meksika Duvarı için istediği 5.7 milyar dolara Kongre onayını alamadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan beri kapalı.

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