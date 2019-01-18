ABD’nin eski koalisyon özel temsilcisi McGurk: Türkiye güvenilmez partner

© AA / Hamit Hüseyin ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti

McGurk, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini yazan McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti. Yazıda ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.