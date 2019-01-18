Trump'la Kim şubat sonunda ikinci kez buluşacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir sonraki görüşmesinin Şubat ayı sonunda gerçekleşmesi konusunda prensip olarak mutabık kalındığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
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