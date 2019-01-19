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01:01 19 Ocak 2019
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    Jack Dorsey

    Twitter CEO'su, 'Gazeteci öldürün çağrısı yapsa Trump'ı yasaklarım' diyemedi

    © AP Photo / Richard Drew
    ABD
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    Trump'ın Twitter performansı karşısında 'gazetecileri öldürmeleri için takipçilerine çağrı yapsa siteden atılıp atılmayacağı' sorusu CEO Jack Dorsey'e yöneltildi. Ancak gazetecilere cesaret verecek bir cevap gelmedi.

    Trump-Acosta kavgası
    © REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle ana akımı hedef alan medyaya yönelik çıkışları, Huffington Post haber sitesi yönetimine 'Trump'ın gazetecileri öldürmeleri için taraftarlarına çağrı yapabileceğini' düşündürmüş olmalı.

    Zira HuffPost'a mülakat veren Twitter CEO'su Jack Dorsey'e, "Varsayımsal da olsa, gazetecileri öldürmeleri için takipçilerine çağrı yapması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklar mısınız" sorusu yöneltildi.

    Geleneksel medyanın büyük oranda yerini almış olan sosyal medya devinin yöneticisi ise bu soru karşısında lafı dolandırma sanatından örnekler verdi.

    'HER TAKİPÇİSİNDEN BİR GAZETECİ ÖLDÜRMESİNİ İSTESE'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
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    HuffPost muhabiri Ashley Feinberg, "Trump her takipçisinden birer gazeteci öldürmesini isteyen tweet atsa, onu siteden atar mısınız" diye sordu. @realDonaldTrump adresinin 57.4 milyon takipçisi var.

    'KEM KÜM KAM'

    Twitter CEO'su "Bu şiddetli bir tehdit olurdu. Biz kesinlikle… Biliyorsunuz, dünya çapında tüm hükümetlerle sürekli iletişim halindeyiz. O yüzden kesinlikle bu konu hakkında konuşuruz" diye kaçamak bir cevap verdi.

    'AYRINTILARA GİRMEYECEĞİM'

    CNN
    © AP Photo / Ric Feld,File
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    Feinberg "Tamam, ama Trump bunu yapsa (siteden atılmaya) neden oluşturur muydu" diye ısrar ederken, Dorsey "Ayrıntılara girmeyeceğim" diyerek şöyle devam etti:

    'PROTOKOLÜMÜZÜ OKUYUN'

    "Biz bir protokol oluşturduk. Şeffaftır. Herkes açıp okuyabilir. ABD Başkanı'ndan bağımsız olarak biz tüm hükümetlerle sohbet halindeyiz. Konu bununla sınırlı değil."

    VARSAYIMLAR VE GERÇEKLER

    ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
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    ABD'de özellikle ana akım medya Trump'la ilgili kanıtlanmamış iddialar ve söylentilerden geçilmezken, Başkan'dan da medyaya daha önce hiç duyulmamış tehditler geliyor.

    Trump mitinglerinde kendisini protesto edenler olursa taraftarlarını "Bunları tozunu attırana dek pataklayın", "Canlarına okuyun" diye teşvik ediyor.

    "Suratının ortasına bir tane yapıştırmak istedim" gibi ifadeler kullanıyor. Muhaliflerini dövecek olanların tüm yasal masraflarını karşılamayı vaat ediyor.

    Kendisini yüzüne CNN logosu yapıştırılmış birini pataklarken gösteren video-montajı retweet etmiş olan Trump'ın medya karşısındaki hiddet nöbetlerinin olası sonuçlarıyla ilgili basın-yayın emekçileri ve uzmanları arasında endişeler artıyor.

    Etiketler:
    gazeteci, Huffington Post, Twitter, Donald Trump, Ashley Feinberg, Jack Dorsey, ABD
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