Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması: Biz kimin için IŞİD'lileri öldürüyoruz?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda IŞİD mensubu kaldığını ifade ederek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Menbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, IŞİD'i mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

'RUSYA'NIN, İRAN'IN, SURİYE'NİN EN KÖTÜ DÜŞMANI IŞİD'

Görevi devraldığında Suriye'de IŞİD'in birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi: "Peki biz kimin için IŞİD'lileri öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı IŞİD. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için IŞİD mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (IŞİD'i yenerek) Esad'a da büyük bir iyilik yaptık."

Suriye'de IŞİD'i yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum" ifadelerini kullandı.

'KİM BU GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYOR, BEN DE ÖYLE'

Trump ayrıca şubat sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kim ile yapacakları görüşmeye dair, "Ülkeyi belirledik ama açıklamayı yakın gelecekte yapacağız. Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle. Medyaya yansımayan (nükleerden arındırma anlamında) önemli bazı ilerlemeler gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan ikinci görüşmenin şubat sonunda gerçekleşeceği belirtilmişti.

Öte yandan Trump, Çin ile yürüttükleri ticari müzakerelerin de çok iyi gittiğine işaret ederek, bu ülkeyle anlaşmaları halinde ilgili yaptırımların ortadan kalkacağını dile getirdi.