'Pompeo, önümüzdeki sene senatörlük için yarışacak'

Pompeo, senatörlük iddiasıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunasa da, Politico tarafından kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre, Cumhuriyetçi senatörler tarafından söz konusu görev için ikna edilmeye çalışılıyor.

Daha önce 2011 — 2017 yılları arasında Kansas Kongre üyeliği ve CIA direktörlüğü görevinde bulunan Pompeo, geçen yılın Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.

TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRDİ

Görevi devraldığı Rex Tillerson'un aksine Pompeo, Trump ile iyi ilişkiler geliştirmişti ve ABD Başkanı'nın dış politika çizgisine uyum göstermişti.

ABD'de, Devlet Başkanları birden fazla dönem görevde bulunsa dahi sekreter ve bakanlık görevlerinde bulunanlar bir dönemin ardından görevi bırakıyorlar. Dışişleri Bakanları arasında bu duruma istisna olarak, yalnızca Henry Kissinger ve George Shultz birer dönemden fazla görevde bulundular.