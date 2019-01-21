ABD'nin eski koalisyon özel temsilcisi McGurk: Washington'un çekilmeye ilişkin somut planı yok

Suriye'den çekilme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı güçlü fikir ayrılıkları nedeniyle istifa ettiği belirtilen McGurk, Beyaz Saray'ın çekilme kararı hakkında konuştu.

CBS televizyonuna demeç veren McGurk, "Başkan açık şekilde söyledi: Çekiliyoruz. Bu, askerlerimizin önünde tek bir görev olduğu anlamına geliyor: Güvenli bir şekilde çekilmek. Ancak şu anda bir plan yok. Bu, birliklerimiz için güvenlik açığı riskini ve Suriye'deki vatandaşlarımıza yönelik riski arttırıyor, IŞİD için hareket alanı açıyor" dedi.

'TÜRKİYE ABD'NİN YERİNİ DOLDURAMAZ'

Bu arada McGurk, başta Türkiye olmak üzere ABD'nin NATO'daki müttefiklerinin Suriye'de ABD'nin yerini alabileceğinden şüphe duyduğunu kaydetti.

McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer birliklerimiz, çekilme emrini uygularken kendisinden boşalan yerin bir başka koalisyon üyesi tarafından doldurulmasına dönük bir formül bulmaya çalışıyorsa, bunun faydası olmaz. Bu, yaşayabilir bir plan değil" ifadelerini kullandı.