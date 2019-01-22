ABD'de soğuk hava nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin özellikle doğusunda hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

© AFP 2018 / Joseph Preziosso ABD'de kar fırtınası: O eski güzel küresel ısınmanın birazına sahip olmak kötü olmazdı

Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'deki yetkililer, hafta sonundan bu yana 8 kişinin şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Chicago'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin dışında oynarken üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu, Connecticut'ta bir tesisatçı, elektrik hattını kontrol ederken devrilen ağacın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Kar temizlerken düşen 59 ve 91 yaşlarındaki iki kişi kaldırıldıkları hastanede, Winconsin'de 2 kişi ise karlı yolda yaptıkları trafik kazası nedeniyle öldü.

Missouri'de de 30 yaşındaki bir sürücü, karla kaplı yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kansas eyaletinde de bir kar temizleme aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü.