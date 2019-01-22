ABD'de tartışma yaratan görüntüler: Babası gözaltına alınan bebek de ellerini havaya kaldırıp polise yürüdü

Amerikan polisi gözaltı sırasında içinde iki bebek olan araca silah doğrulttu. Bebeklerden biri gözaltına alınan babasına öykünerek elleri yukarda dışarda çıkıp polise yürüdü.

© AP Photo / Lynne Sladky Polis cinayetleri siyah ABD'lilerin ruhsal sağlığını kolektif olarak bozuyor

Florida eyaletinin Tallahassee kentinde polis gözaltı yaparken bebeklerin ortaya çıkmasıyla zor anlar yaşadı.

Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM'nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.

© AP Photo / Lynne Sladky Miami polisinden 14 yaşındaki kıza dayak

Polisler araca silahlarını doğrultarak önde oturan iki zanlının inmesini emretti. Biri araçtan inip elleri havada polise yürüdü ve kelepçelendi, ama bu sırada araçtan iki yaşında bir bebek de inip tıpkı babası gibi ellerini havaya kaldırarak polise yürüdü. Baba polise araçta bir yaşında bir bebeğin daha olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen kamyoneti iki koldan çevirmiş polisler, araca silah doğrultmaya devam ediyordu.

Otoparktaki bir başka araçta bulunan iki kadının cep telefonuna kaydettikleri videoda polislerin çok dikkatli davrandığı, kızı sakinleştirmeye çalıştığı, yanlarına gelen annesine teslim ettiği, daha sonra araçtaki bebeğe de sevgi gösterip onu da annesine verdiği görülüyor. Bunun ardından araçta arama yapılıyor.

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Cep telefonu videosu sosyal medyada yayımlanınca silahsız siyah sivilleri vurmasıyla tanınan Amerikan polisinin bu olaydaki davranışına dair de tartışmalar başladı. Yeni bir polis korkusu tepkisi gelmesi üzerine polis üniformalarına iliştirilen kameraların görüntüleri yayımlandı. Polis teşkilatlarının genelde gönülsüz taktıkları, hatta bazı olayları örtbas etmek için bizzat kapatıp bozulduğunu iddia ettikleri üniforma kameraları, bu olayda memurlara yönelik eleştirileri bir nebze yatıştırdı.

Araçta yapılan aramada arka koltukta bir plastik boncuk tabancasının bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki kişinin bebeklerin ailesinden olup olmadığına açıklık getirilmedi.