Çin, Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi

ABD ile Çin, dış ticaret savaşının ilk muharebesinin ardından, bir aydır ateşkes görüşmeleri yürütüyor. Pekin yönetimi, bu zaman zarfı içinde Ivanka Trump'a ait 5 ticari markaya daha geçici tescil izni verdi.

Pekin, Washington ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi.

Çin Marka Tescil Ofisi verilerine göre ocak ayında Ivanka Trump'a ait aralarında çocuk bakım merkezi, güneş gözlüğü ve finansal aracılık hizmetlerinin bulunduğu 5 ticari markanın kullanım hakkı için geçici tescil izni verildi.

Başvuruları 2016 ve 2017 yıllarında yapılan sözkonusu geçici marka tescilleri, 90 gün içinde itiraz edilmemesi halinde onaylanarak kalıcı hale gelecek.

Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Jordan Libowitz, Trump'ın Çin ürünlerine yönelik gümrük verdiklerini arşa kadar yükseltmesi ve Pekin'in misillemede bulunmasıyla tırmanan ticaret savaşını önlemek üzere 'ateşkes' ilan ederek müzakerelere başlandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı'nın kızı, işinsanı Ivanka Trump'ın kendi adıyla ticari tescillere hak kazanmasının etik sakıncalar doğurduğunu belirten Libowitz, şunları söyledi:

"Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da çalışırken Çin'de bu kadar çok ticari marka tescili alması zaten sorunlu bir durum. Ancak bunlardan birinin babasının ve kendi adını taşıyan bir vakıf için alınan bağış toplama izni olması ve yönetim kurulunda olduğu söz konusu vakfa kısa süre önce bir dizi yasal ihlal nedeniyle New York Baş Savcısı tarafından soruşturma başlatılmış olması özellikle rahatsız edici."

Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif marka tescili, 20 marka için ise yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor. Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payından yüzde almayı sürdürüyor.