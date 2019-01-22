Amerikan basını: Rusya, ABD’yi ‘tek el bile ateş etmeden’ yendi

ABD’de yayın yapan New American Journal sitesi, Rusya’nın önceki yıllarda gelişmesi mümkün olmayan bir senaryo doğrultusunda ABD’ye karşı zafer kazanmayı başardığını yazdı.

© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs ABD'de 3 gündür kısmen 'kapalı' olan hükümet yeniden açılıyor

Rusya'nın ABD'ye karşı zaferinin Başkan Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle mümkün olduğu belirtilen yazıda, Trump'ın Moskova'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiği ve ülkeyi kaosa sürüklediği iddia edildi.

Makalede ayrıca Trump'ın iktidara gelmesinin ulusal ve uluslararası bir krize yol açtığı vurgulandı.

'FEDERAL HÜKÜMETİN UZUN SÜRE KAPALI KALMASI, EKONOMİK KRİZE YOL AÇABİLİR'

"Rusya, ABD'yi tek el bile ateş etmeden yendi" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, şu anki mevcut durumun ABD için gerçek bir felakete dönüşebileceği, özellikle de Trump'ın demokratlarla olan ihtilafı nedeniyle hükümetin çalışmalarını belirsiz bir süreyle durdurabileceği, böylelikle ulusal güvenlik için tehdit oluşturarak ekonomik bir krizi de tetikleyebileceği kaydedildi.

Makaledeki tahminlere göre havalimanı çalışanlarından IT uzmanlarına kadar her alanda çalışanlar grevlere başlayabilecek, bunu toplu gösteriler, cezaevlerinde isyanlar ve silahlı saldırılar takip edecek.

Tüm bunların toplu bir histeriye dönüşeceği belirtilen yazıda, bu gelişmelerin ‘Büyük Buhran'dan (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı) çok daha kötü' bir ekonomik çöküşe neden olacağı savunuldu.