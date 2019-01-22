ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'dan istifa kararı

POMPEO'DAN MİTCHELL'E VEDA
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mitchell'in istifa kararına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo, açıklamasında, "Wess, Bakan Yardımcısı olarak mükemmel bir iş çıkardı. Bu yönetimde Avrupa masamızı yönlendiren Wess'in danışmanlığına ve bilgeliğine değer verdim. Kendisine ve aynı zamanda kararlı bir devlet memuru olan eşi Elizabeth'e iki küçük çocuğuyla birlikte mutluluklar diliyorum" dedi.
Ekim 2017'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.
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