İngiltere'den sonra ABD: New Jersey'de uçuşlar drone yüzünden yapılamadı

Teterboro Havalimanı'nın bin metre üzerinde iki drone görüldüğü bilgisi üzerine polis, bölgede güvenlik taraması başlattı.
Hava sahasında drone olmadığının teyidi üzerine uçakların havaalanına inmeye başladığı ancak uçuşların geçici olarak durdurulmasından ötürü gecikmelerin yaşandığı belirtildi.
New Jersey Uluslararası Newark Liberty Havaalanı, New York kentindeki uluslararası JFK ve LaGuardia havalimanları ile bölgedeki hava trafiği yükünü paylaşıyor.
İNGİLTERE'DEKİ HAVALİMANLARI DA DRONE TEHLİKESİ YAŞAMIŞTI
Aralık ayı sonunda İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te drone ihbarları nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş yapılamamıştı.
Olaydan 100 binden fazla yolcu olumsuz etkilenmiş, Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 5 milyar sterlinlik yatırımla drone tarama ve tespit sistemi yerleştirilmişti.
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