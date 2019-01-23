Trump yine basına yüklendi: Sanders'e talimat verdim

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sarah Sanders'ın 'podyuma' artık çok çıkmamasının nedeni basın. Özellikle de bazı basın mensupları onu çok kaba ve yanlış yansıtıyor. Ona kendisini sıkıntıya sokmamasını söyledim. Söz nasıl olsa dışarı çıkıyor. Çoğu bizi asla doğru, adil yansıtmayacak, 'yalan haber' kavramı!" ifadelerini kullandı.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2019

​ABD Başkanı, söz konusu paylaşımından bir süre önce de Davos ziyaretini iptal etmesine ilişkin basına yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkesinin anlatılacak çok büyük bir ekonomi hikayesinin bulunduğunu belirten Trump, "Geçen sefer Davos'a gittim. 'Yalan Haberler' gitmemem gerektiğini söyledi. Bu yıl hükümetin kapalı olmasından dolayı gitmeme kararı aldım. 'Yalan Haberler' orada olmam gerektiğini söylüyor. Gerçek şu ki halk medyayı medyanın onları anladığından daha iyi anlıyor" değerlendirmesini yaptı.

Trump başta CNN olmak üzere, ana akım medyanın liberal kesimini "Yalan Haber" şeklinde nitelendiriyor.