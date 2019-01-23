ABD'de trans bireylere ordu yasağına onay

Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.
Pentagon Sözcüsü Carla Gleason ise her zaman Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi, her zaman, bütün transseksüellere saygılıyız" ifadelerini kullandı.
Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.
Aynı yıl, Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.
….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017
Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.
"BU DURUM, ASKERLERİN ETKİNLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUR"
Söz konusu kararın gerekçesi, "bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması" şeklinde açıklanmış ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilmişti.
BÖLGE MAHKEMESİ TRUMP'IN KARARINI ASKIYA ALMIŞTI
Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.
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