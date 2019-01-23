ABD'de trans bireylere ordu yasağına onay

Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.

© AFP 2018 / MUNIR UZ ZAMAN ABD, cinsiyet değiştirenleri artık resmen orduya almayacak

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Savunma Bakanlığı, ulusumuzu korumak için gerekli olduğunu belirlediği personel politikalarını oluşturma ve uygulama yetkisine sahiptir. Ulusal çapta dava açan ve uygulamaya karşı çıkan bölge mahkemeleri nedeniyle, ordumuz bir yıldan fazla bir süredir risk taşıyan bir politikayı sürdürmek zorunda kalmıştı" dedi.

Pentagon Sözcüsü Carla Gleason ise her zaman Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi, her zaman, bütün transseksüellere saygılıyız" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / David Hizanishvily Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

Aynı yıl, Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

​Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

"BU DURUM, ASKERLERİN ETKİNLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUR"

Beyaz Saray bu kararın, Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine alındığını ve ameliyat ile ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere orduda hizmet yapma izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

Söz konusu kararın gerekçesi, "bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması" şeklinde açıklanmış ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilmişti.

BÖLGE MAHKEMESİ TRUMP'IN KARARINI ASKIYA ALMIŞTI

Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.