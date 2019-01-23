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11:14 23 Ocak 2019
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    ABD - trans bireylere ordu yasağı

    ABD'de trans bireylere ordu yasağına onay

    © AP Photo / Matthias Schrader
    ABD
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    ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Trump'ın 'ABD ordusuna trans bireylerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesini onayladı.

    Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.

    ABD askeri
    © AFP 2018 / MUNIR UZ ZAMAN
    ABD, cinsiyet değiştirenleri artık resmen orduya almayacak
    Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Savunma Bakanlığı, ulusumuzu korumak için gerekli olduğunu belirlediği personel politikalarını oluşturma ve uygulama yetkisine sahiptir. Ulusal çapta dava açan ve uygulamaya karşı çıkan bölge mahkemeleri nedeniyle, ordumuz bir yıldan fazla bir süredir risk taşıyan bir politikayı sürdürmek zorunda kalmıştı" dedi.

    Pentagon Sözcüsü Carla Gleason ise her zaman Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi, her zaman, bütün transseksüellere saygılıyız" ifadelerini kullandı.

    ABD askerleri
    © Sputnik / David Hizanishvily
    Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek
    TRUMP, OBAMA'NIN KARARINA KARŞI ÇIKMIŞTI

    Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

    Aynı yıl, Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

    ​Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

    "BU DURUM, ASKERLERİN ETKİNLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUR"

    Trump'ın 'trans yasağı' Beyaz Saray önünde protesto edildi
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'ın orduda 'trans birey yasağı' tepki çekiyor
    Beyaz Saray bu kararın, Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine alındığını ve ameliyat ile ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere orduda hizmet yapma izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

    Söz konusu kararın gerekçesi, "bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması" şeklinde açıklanmış ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilmişti.

    BÖLGE MAHKEMESİ TRUMP'IN KARARINI ASKIYA ALMIŞTI

    Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Trans birey, transeksüel, ordu, Pentagon, James Mattis, Donald Trump, Barack Obama, ABD
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