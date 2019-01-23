ABD istihbarat servislerinin ortak raporunda 'Rusya'nın etkisinin genişlemesi' tehlikeli bulundu

Çin’in de ayrı bir tehdit olarak değerlendirildiği raporda, ‘Pekin’le ortak ilgi alanlarında çalışmak için fırsatlar olsa da’ bu ülkenin ordusunu modernleştirmesinin ve Pasifik bölgesindeki ekonomik ve alansal hâkimiyet arayışlarının istihbarat servislerini rahatsız ettiği belirtildi.
Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışı, ABD'nin rakiplerinin uzayda hâkimiyet yarışı, büyüyen siber kabiliyetleri ve küresel siyasi istikrarsızlık potansiyel tehditler olarak ele alındı.
"Rusya ve Çin, ABD’nin askeri verimliliğini ve aslında güvenliğini azaltma aracı olarak anti-uydu silahlarının tüm çeşitlerini geliştirmek için çabalamaya devam ediyor" uyarısı yapıldı.
Buna göre Rusya ve Çin, ABD’nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için 'stratejik dağılımda' dünyadaki değişimlerden kendilerine yarar sağlıyor.
Ulusal İstihbarat Strateji raporu, ABD’nin karşı karşıya olduğu tehditleri değerlendirip karşı koyma stratejileri öneriyor. İlk kez 2005’te hazırlanan bu belge, o zamandan beri 4 yılda bir güncelleniyor.
Coats, içeride ve dışarıda önemli değişimler yaşandığını söyleyerek "21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmeye, ortaya çıkan tehditlerin ve fırsatların farkına varmaya hazır olmalıyız" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın uluslararası güvenlik taahhütlerine titizlikle bağlı kaldığını, ortaklarıyla diyaloğa da hazır olduğunu, ancak Rusya'nın güvenli şekilde korunması için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.
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