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    ABD istihbarat servislerinin ortak raporunda 'Rusya'nın etkisinin genişlemesi' tehlikeli bulundu

    Rusya Savunma Bakanlığı
    ABD
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    Amerikan istihbarat topluluğunu oluşturan çeşitli kurumların önceliklerinin belirlendiği ABD Ulusal İstihbarat Strateji raporu yayımlandı. Raporda 'Rusya'nın etki sahasını genişletme çabalarının Amerikan çıkarlarıyla çelişebileceği' ifade edildi.

    Çin’in ilk yerli üretim uçak gemisi
    © AFP 2018 / Stringer
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    ABD’ye yönelik tehditlerin değerlendirildiği 36 sayfalık Ulusal İstihbarat Strateji raporunda, "Rusya'nın etki ve yetkisini artırma çabaları, büyük bir olasılıkla sürecek, ABD'nin çeşitli bölgelerdeki hedefleri ve öncelikleriyle çelişebilecek" denildi.

    Çin’in de ayrı bir tehdit olarak değerlendirildiği raporda, ‘Pekin’le ortak ilgi alanlarında çalışmak için fırsatlar olsa da’ bu ülkenin ordusunu modernleştirmesinin ve Pasifik bölgesindeki ekonomik ve alansal hâkimiyet arayışlarının istihbarat servislerini rahatsız ettiği belirtildi.

    Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışı, ABD'nin rakiplerinin uzayda hâkimiyet yarışı, büyüyen siber kabiliyetleri ve küresel siyasi istikrarsızlık potansiyel tehditler olarak ele alındı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS /
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    ABD'nin 'tehditlerin çok daha değişik ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, giderek belirsizleşen ve karmaşıklaşan bir dünyayla karşı karşıya olduğu' değerlendirmesi yapıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası zayıflayan uluslararası düzenden faydalanmak isteyen 'geleneksel düşmanların' oluşturduğu tehdit ve Batı'da gitgide artan soyutlayıcı eğilimler vurgulandı.

    "Rusya ve Çin, ABD’nin askeri verimliliğini ve aslında güvenliğini azaltma aracı olarak anti-uydu silahlarının tüm çeşitlerini geliştirmek için çabalamaya devam ediyor" uyarısı yapıldı.

    Buna göre Rusya ve Çin, ABD’nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için 'stratejik dağılımda' dünyadaki değişimlerden kendilerine yarar sağlıyor.

    Ulusal İstihbarat Strateji raporu, ABD’nin karşı karşıya olduğu tehditleri değerlendirip karşı koyma stratejileri öneriyor. İlk kez 2005’te hazırlanan bu belge, o zamandan beri 4 yılda bir güncelleniyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nde
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, raporun yanı sıra yayımladığı mektupta ABD istihbarat dairelerinin 'çalkantılı ve karmaşık' ortama uyum sağlaması gerektiğine işaret etti.

    Coats, içeride ve dışarıda önemli değişimler yaşandığını söyleyerek "21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmeye, ortaya çıkan tehditlerin ve fırsatların farkına varmaya hazır olmalıyız" dedi.

    Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın uluslararası güvenlik taahhütlerine titizlikle bağlı kaldığını, ortaklarıyla diyaloğa da hazır olduğunu, ancak Rusya'nın güvenli şekilde korunması için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.

    Etiketler:
    Ulusal İstihbarat Strateji raporu, Dan Coats, Çin, Rusya, ABD
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