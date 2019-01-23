ABD’de çalıştırdığı seks işçisi kadınlara zorla lakabını dövme yaptıran kişiye 18 yıl hapis cezası

Açıklamada ayrıca seks ticareti yapmaktan yargılanan kadın satıcısının ‘güce, yalana başvurarak ve zor kullanarak' kadınları fahişelik yapmaya zorladığı kaydedildi.
Manhattan Savcısı Geoffrey S. Berman, ‘acımasız ve kötü şöhretli bu gaddar kişinin fiziksel şiddet ve korkutma yoluyla kendine mali kazanç sağlamak amacıyla kadınları seks köleliğine zorladığını' belirtti.
Sex trafficker Lavelleous Purcell, a/k/a “King Casino,” sentenced in Manhattan federal court to 18 years in prison https://t.co/giPci420ml— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 22, 2019
Hüküm giyen Purcell'in en az 2012-2017 dönemini kapsayan 5 yıl boyunca New York, Pennsylvania ve Kuzey Carolina dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında seks ticareti yaptığı ve birçok kadını kullandığı kaydedildi.
Savcılığın açıklamasında ayrıca ‘örneğin sanığın kurbanlarından bazılarını boğmaya yeltendiği, dövdüğü ve tehdit ettiği ve kaçırdığı' ifade edildi.
'KENDİSİNE 'BABACIK' DİYE HİTAP EDİLMESİNİ İSTEMİŞ'
Kadınlara sosyal ağlar üzerinden ulaşan Purcell'in ‘işinin' reklamını koymak için Backpage.com adlı ilan sitesini kullandığı da anlaşıldı.
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