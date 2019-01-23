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20:41 23 Ocak 2019
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    seks kölesi

    ABD’de çalıştırdığı seks işçisi kadınlara zorla lakabını dövme yaptıran kişiye 18 yıl hapis cezası

    © Flickr / Ira Gelb
    ABD
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    ABD’nin New York kentinde Manhattan Federal Mahkemesi’nin, kadınlara zor kullanarak fahişelik yaptıran ve boyunlarına ‘Kazino’ yazılı dövme yapan, ‘Kazino Kralı’ lakabıyla bilinen Lavellous Purcell’e 18 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

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    © RT .
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    New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ‘Kazino Kralı' ve ‘Mike Hill' lakaplarıyla tanınan kadın satıcısı Lavellous Purcell'in Manhattan Federal Mahkemesi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

    Açıklamada ayrıca seks ticareti yapmaktan yargılanan kadın satıcısının ‘güce, yalana başvurarak ve zor kullanarak' kadınları fahişelik yapmaya zorladığı kaydedildi.

    Manhattan Savcısı Geoffrey S. Berman, ‘acımasız ve kötü şöhretli bu gaddar kişinin fiziksel şiddet ve korkutma yoluyla kendine mali kazanç sağlamak amacıyla kadınları seks köleliğine zorladığını' belirtti.

    ​Hüküm giyen Purcell'in en az 2012-2017 dönemini kapsayan 5 yıl boyunca New York, Pennsylvania ve Kuzey Carolina dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında seks ticareti yaptığı ve birçok kadını kullandığı kaydedildi.

    Savcılığın açıklamasında ayrıca ‘örneğin sanığın kurbanlarından bazılarını boğmaya yeltendiği, dövdüğü ve tehdit ettiği ve kaçırdığı' ifade edildi.

    'KENDİSİNE 'BABACIK' DİYE HİTAP EDİLMESİNİ İSTEMİŞ'

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    © Sputnik / Mihail Mokrushin
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    Purcell'in kurbanlarına yönelik katı ve acımasız kurallar uyguladığı, kadınları kazandıkları tüm parayı kendisine vermeye zorladığı, ona ‘Babacık' olarak hitap edilmesini istediği, başka erkeklerle konuşmalarını yasakladığı, sadece belli giysiler kullanmalarını talep ettiği ve boyunlarına ‘Kazino' yazılı dövme yaptığı öğrenildi.

    Kadınlara sosyal ağlar üzerinden ulaşan Purcell'in ‘işinin' reklamını koymak için Backpage.com adlı ilan sitesini kullandığı da anlaşıldı.

    Etiketler:
    Seks işçiliği, New York Güney Bölgesi Savcılığı, Lavellous Purcell, Geoffrey S. Berman, ABD
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