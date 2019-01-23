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22:11 23 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

    © AFP 2018 / CHRISTIAN HARTMANN
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Venezüellalı muhaliflere 'özgürlük için seslerini yükseltme' çağrısı
    ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'daki son duruma dair yazılı açıklamada bulundu.

    Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezüella halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasal yolları harekete geçirdi. Dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır" ifadelerini kullandı.

    'ABD SİYASİ VE EKONOMİK GÜCÜNÜ KULLANACAK'

    ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezüella'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.

    Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.

    Caracas'ta isyan girişiminde bulunan askeri birliğe yakın Cotiza mahallesinde yaşayanlar tencere tava çalıp çöp konteynerlerini ateşe verdi ve güvenlik güçlerine taş attı.
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüella'da bir 'darbe girişimi' daha akamete uğratıldı
    Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezüella için birlikte ve güçlü durmaktır" ifadesini kullandı. Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce halkı Maduro'ya karşı ayaklanmaya çağırarak darbe girişiminde bulunmuştu.

    ABD'DEN HEMEN SONRA KANADA

    Kanada hükümetinden bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın, Venezüella muhalefeti lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi.

    Durumun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını talep eden hükümet yetkilisi konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

    Venezüella bayrağı
    © AP Photo / Fernando Llano, File
    Venezüella'da Yüksek Mahkeme'den Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar
    Kanada'nın bu adımının, ABD hükümetinin, seçimleri kazanarak 2. dönemine başlayan Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya karşı benzer bir karara imza atmasından sadece dakikalar sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

    BAŞKAN YARDIMCISI PENCE, MUHALİFLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pence, bir video mesajı yayımlayarak, "ABD'nin sarsılmaz desteğinin, ülkelerine demokrasi getirme çabaları gösteren Venezüellalılarla olduğunu" belirtmiş ve Venezüella'daki muhalefete çağrıda bulunarak seslerini yükseltme çağrısı yapmıştı.

    MADURO, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YEMİN ETMİŞTİ

    Ülkede 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro için geçtiğimiz günlerde başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin ederek görevine başlamıştı.

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