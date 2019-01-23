Trump, Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'daki son duruma dair yazılı açıklamada bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezüella halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasal yolları harekete geçirdi. Dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır" ifadelerini kullandı.

'ABD SİYASİ VE EKONOMİK GÜCÜNÜ KULLANACAK'

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezüella'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da bir 'darbe girişimi' daha akamete uğratıldı

Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezüella için birlikte ve güçlü durmaktır" ifadesini kullandı. Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce halkı Maduro'ya karşı ayaklanmaya çağırarak darbe girişiminde bulunmuştu.

ABD'DEN HEMEN SONRA KANADA

Kanada hükümetinden bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın, Venezüella muhalefeti lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi.

Durumun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını talep eden hükümet yetkilisi konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

© AP Photo / Fernando Llano, File Venezüella'da Yüksek Mahkeme'den Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar

Kanada'nın bu adımının, ABD hükümetinin, seçimleri kazanarak 2. dönemine başlayan Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya karşı benzer bir karara imza atmasından sadece dakikalar sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKAN YARDIMCISI PENCE, MUHALİFLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pence, bir video mesajı yayımlayarak, "ABD'nin sarsılmaz desteğinin, ülkelerine demokrasi getirme çabaları gösteren Venezüellalılarla olduğunu" belirtmiş ve Venezüella'daki muhalefete çağrıda bulunarak seslerini yükseltme çağrısı yapmıştı.

MADURO, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YEMİN ETMİŞTİ

Ülkede 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro için geçtiğimiz günlerde başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin ederek görevine başlamıştı.