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01:21 24 Ocak 2019
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    Trump'ın avukatı Michael Cohen

    Trump'ın eski avukatı 'tehditler nedeniyle Kongre'deki ifadesini erteledi' iddiası

    © REUTERS / Jonathan Erns
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de 7 Şubat'ta vermeyi planladığı ifadeyi, ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle ertelediği iddia edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
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    Cohen'in avukatı Lanny Davis, yaptığı yazılı açıklamada, "(Cohen'in) ailesine yönelik, Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin geçen hafta sonuna kadar devam eden tehditleri nedeniyle ve avukatlarının tavsiyesi üzerine, Cohen'in Kongre'de vereceği ifade ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

    Cohen'in, uygun bir zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne ifade vermeyi dört gözle beklediğini vurgulayan Davis, açıklamada "Şu anda Cohen'in, ailesini ve onların güvenliğini öncelik edindiği bir dönemdeyiz" ifadesine yer verdi.

    Davis ayrıca, Cohen'in Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına dahil olmasının da bu ertelemenin başka bir nedeni olduğunu belirtti.

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    Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

    Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, çarşamba günü 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Cohen ABC kanalına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirterek, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim" diye konuştu.

    Cohen'in, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 7 Şubat'ta Temsilciler Meclisinde ifade vermesi bekleniyordu. Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    Robert Mueller, Michael Cohen, ABD Başkanı Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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