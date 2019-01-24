ABD Temsilciler Meclisinden Suriye'ye yaptırım yasa tasarısına onay

'2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası' adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisindeki oylamadan oy birliği ile geçti. Tasarı, Donald Trump yönetiminin Suriye hükümeti, güvenlik teşkilatları ya da Suriye Merkez Bankası ile iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca yasa tasarısındaki yaptırımlar, Suriye yönetimi ile bağlantılı inşaat projeleri ya da Suriye'de hükümetin kontrolündeki havayolu ya da enerji endüstrisi ile iş birliği yapanları da kapsıyor.

Yasa kapsamında Trump, her durum için ayrı bir yaptırım uygulayabilecek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ya da sivillere yönelik saldırıların kesilmesi durumunda ise yaptırımlar da askıya alınabilecek.

Daha önceki iki dönemde de Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, ABD'de hükümetin kapalı olması gerekçesiyle Senato'da oylanmadı. ABD Başkanı Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'den ABD askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın kararı Washington'da tartışmalara yol açmıştı.