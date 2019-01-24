Trump, 'Birliğin Durumu' konuşmasını hükümet açılınca yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile arasında uzun süredir gerilime neden olan 'Birliğin Durumu' konuşmasını, hükümet açıldıktan sonra yine Kongrede yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Pelosi ile uzunca bir süredir arasında gerginliğe sebep olan 'Birliğin Durumu' konuşmasını hükümet açıldıktan sonra Kongrede yapacağını kaydeden Trump, Pelosi'ye yüklendi.

Pelosi'nin bu süreç devam ederken önce kendisinden söz konusu hitabı Kongrede yapmasını istediğini aktaran Trump, Pelosi'nin daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative — I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

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"Hükümet açıldıktan sonra konuşmamı yine Kongrede yapacağım çünkü Kongrenin tarihi, önemi ve geleneği ile yarışabilecek başka bir yer yoktur" ifadesini kullanan Trump, yakın zamanda konuşmasını gerçekleştireceğini vurguladı.

….alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

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Pelosi Trump'tan, 29 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde yapacağı yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasını ertelemesini istemiş, Trump ise bu isteğe karşı çıkarak konuşmayı yapacağını açıklamıştı.

Trump'ın Meksika sınırına örülmesi için Kongreden talep ettiği 5,7 milyar dolarlık fona sıcak bakmayan Demokratlarla arasındaki çatlak, geçici bütçenin onaylanmamasına ve hükümetin kapanmasına neden olmuştu.

ABD'de hükümet 33 gündür kısmen kapalı kalmaya devam ederken, 800 bin civarında federal çalışan ya ücretsiz izne çıkarılmış ya da maaş almadan çalışmak durumunda kalmıştı.