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15:09 24 Ocak 2019
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    Hastane

    Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı

    © AA /
    ABD
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    ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı. Hemşirenin 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılabileceği belirtildi.

    Bebek
    © REUTERS /
    Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından hastane çalışanlarına DNA testi
    Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı.

    Sutherland 'e hastanedeki hemşirelerin DNA örnekleri incelenmesinin ardından cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

    Metro'nun haberine göre, hala gözaltında tutulan Sutherland 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılabilir. Hemşire, serbest bırakılması halinde aynı bakımevinde çalışmaya devam edebilecek.

    ​Sutherland'in avukatı David Gregan, "Bay Sutherland'ın bu eylemi gerçekleştirdiğine dair kesin bir kanıt yok. DNA sonuçlarının değerlendirildiğini biliyorum. Fakat Sutherland'in tekrar DNA testi yaptırma hakkı mevcut" dedi.

    Hacienda bakımevinden yapılan açıklamada ise Sutherland'in işten çıkarıldığı ve 2012'de işe alınmadan önce de geçmişinin kontrol edilmiş olduğu belirtildi.

    Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

    29 ARALIK'TA DOĞUM YAPMIŞTI

    Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

    Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi.

    Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

    10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti.

    Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

    Bir hemşire ailelerin bu kostümler ve fotoğraflar nedeniyle özellikle kendi hastanelerinde doğum yapmayı seçtiğini söyledi.
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Tecavüze uğrayan 10 yıldır bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı
    MAĞDUR KIZILDERİLİ

    Öte yandan, BBC'nin haberine göre, salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

    Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.

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    Etiketler:
    tecavüz, bitkisel hayat, Hacienda Healthcare, Nathan Sutherland, Arizona, ABD
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