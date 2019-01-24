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16:03 24 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump NASA'ya Mars planı için sınırsız fon önerdi, ‘Yapılamaz’ denince hüsrana uğradı

    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona erene kadar Mars'a gitmeyi başarabilmeleri halinde NASA'YA sınırsız ödenek vaat ettiği belirtildi.

    Mars
    © NASA.
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    Eski bir Beyaz Saray çalışanı olan Cliff Sim'in yeni kitabı ‘Team of Vipers'ta (Hainler takımı) Trump'ın, Nisan 2017'de gerçekleştirilen bir Oval Ofis görüşmesi sırasında NASA yöneticisi Robert Lightfoot'a Mars'a yönelik planlarını sorduğu ileri sürüldü.

    New York dergisinin eline ulaşan kitabın ön kopyasında, Trump, görüşme sırasında Lightfood'a ilk görev döneminin sonuna dek Mars'a gitmeyi başarabilmeleri durumunda NASA'ya sınırsız ödenek vaat ettiği kaydedildi.

    İddiaya göre, konuşma şöyle gerçekleşti:

    Trump, NASA'nın 2030 yılında insanoğlunun Mars'a yolculuk etmesini düzenleyen bir yasayı imzalamıştı.

    Lightfoot bu planı hatırlattığında Trump, "Peki bunu benim başkalık dönemim sona ermeden yapabilir miyiz?" diye sordu.

    Bunun üzerine Lightfoot, 2030 yılından önce Mars'a girmenin ne gibi lojistik zorluklar yaratacağını anlattı.

    Fakat Trump, "Peki size bunu başarabilmeniz için gereken tüm maddi desteği sağlasam? NASA'nın bütçesini en üst düzeye çıkarıp, tüm projeleri bir kenara bırakarak yalnızca buna odaklansak? O zaman mümkün olur mu?" sözleriyle ısrarcı oldu.

    Lightfoot bunun yine de mümkün olmayacağını belirttiğinde Trump hayal kırıklığına uğradı.

    NASA
    © Fotoğraf :
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    ‘SÜRECİ HIZLANDIRMANIZ GEREK'

    Trump bu soruyu daha sonra uzayda en uzun süre geçiren Amerikan astronot olarak rekor kıran Peggy Whitson'u tebrik etmek için aradığı telefon görüşmesinde de tekrarladı.

    Ancak Whitson uzay yolculuğunun bolca zaman ve para gerektirdiğini, bu sebeple başarıya ulaşmak adına diğer ülkelerle işbirliği içerisine girmek gerekeceğini açıkladı.

    NASA'nın astronotları dünyadan hiç olmadığı kadar uzağa taşıyabilecek yeni bir roket üzerine çalıştığını belirten Whitson "Sanıyorum söz konusu seyahatler, sizin de onayladığınız gibi 2030'lu yıllarda gerçekleşecek" dedi.

    Ancak bu süreyi fazla uzun bulan Trump, "Yine de bunu başkanlığımın ilk döneminde gerçekleştirmeyi denemenizi istiyorum. Hiç değilse, ikinci başkanlık dönemimde. Bu sebeple süreci biraz daha hızlandırmanız gerek, anlaştık mı?" dedi.

    Whitson ise, "Elimizden geleni yapacağız" şeklinde yanıtladı.

    Sonrasında Trump, "Bana kalırsa, bu iş sandığımızdan da daha kısa sürecek. Kimler Mars'a gitmeye hazır?" diye sordu.

    Bunun üzerine Whitson, "Biz kesinlikle Mars'a gitmeye hazırız" dedi.

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    Etiketler:
    Mars, NASA, Donald Trump, ABD
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