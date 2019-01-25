ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar: Venezüella'da ABD destekli darbe çözüm değil

Omar, "Venezüella’daki ABD destekli darbe, (Venezüella halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil. Barışçıl diyalog için Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın çabalarını desteklemeliyiz." ifadesine yer verdi.
'ABD, VENEZÜELLA MUHALEFERİNİ GAZA GETİRMEMELİ'
Öte yandan, diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi olan Ro Khanna yaptığı açıklamada, "ABD, Venezüella gibi kutuplaşmış ve çatışma içindeki bir ülkenin muhalefet liderini gaza getirmemeli." ifadesini kullandı.
Khanna, Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın müzakere çabalarına destek verilmesi ve ülkenin enflasyonunu daha da kötüleştiren yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.
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