ABD cuma günü sığınmacıları Meksika'ya geri göndermeye başlayacak

Göçmen Koruması Protokolü (MPP) olarak adlandırılan ve ilk olarak 20 Aralık'ta ilan edilen politika değişikliği ile ABD sınırını geçen Meksikalı olmayan göçmenler, iltica taleplerinin ABD mahkemelerinde işleme konması sırasında Meksika'da beklemek üzere geri gönderilecek.
Program, giriş limanlarında sığınma talebinde bulunan veya yasa dışı yollardan geçerken yakalanan ve evlerine dönmekten korktuklarını söyleyen göçmenlere uygulanacak. İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada kendi başlarına seyahat eden çocuklar ve bazı göçmenlerin durumlarında göre bu uygulamadan istisna tutulabileceği kaydedildi.
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