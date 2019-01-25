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23:33 25 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evanjelik liderleri ağırladı

    Trump: Hükümetin yeniden açılması için anlaşmaya vardık

    Alex Brandon
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump ulusa seslendi: Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı
    ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini açıkladı.

    ABD Başkanı Trump, 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması konusunda Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

    Federal hükümetin açılması konusunda ABD Kongresi ile uzlaşmaya vardığını kaydeden Trump, "Federal Hükümeti yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı ilan etmekten gurur duyuyorum" dedi.

    'DUVAR KONUSUNDA UZLAŞMA OLMAZSA YENİDEN KAPANIR'

    Senatodan hemen geçerek önüne gelecek ilgili tasarıyı vakit kaybetmeden imzalayacağını ve böylece hükümetin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat'a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurguladı.

    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı
    © AP Photo / Susan Walsh
    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı
    Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım." ifadesini kullandı.

    Trump, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. (Güney sınırına) Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız." değerlendirmesini yapan Trump, güney ülkelerinden çok sayıda suçlunun, yasa dışı göçmenin ve uyuşturucunun geldiğini ifade etti.

    İSRAİL'İ ÖRNEK GÖSTERDİ: ONLARDA İŞE YARADI, BİZDE DE YARAR

    Gazze
    © AA /
    ‘İsrail, Gazze Şeridi'nin altına duvar örüyor’
    Trump, İsrail'in sınırlarına ördüğü duvarları örnek vererek, "Ortak akıl bunu gösteriyor. Onlarda işe yaradı, bizde de yarar." şeklinde konuştu. Trump, duvar inşa etmenin İsrail'de başarılı olduğunu söyleyerek "Duvar suçluları, uyuşturucuyu dışarıda tutuyor. İnşa ettiğimiz duvarlar Ortaçağ duvarları değil, akıllı duvarlar" dedi.

    Bahsettiği duvarın sınırın daha güvensiz belirli yerlerine inşa edileceğini ve akıllı teknolojilerle donatılacağını anlatan Trump, bu konudaki ısrarını sürdüreceği mesajını verdi.

    ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5.7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi istediği ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 gündür kapalı bulunuyordu.

     

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    Etiketler:
    meksika duvarı, ABD-Meksika sınırı, Beyaz Saray, Donald Trump, Meksika, ABD
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