NBA şampiyonu, Trump'a hayatı zorlaştıranlarla dayanıştı

Dün Wizards takımıyla maç yapmak için Washington'a giden GSW, 45. Başkan'ı değil de ona hayatı dar getirenleri ziyaret etti.
TRUMP-OBAMA SAVAŞI
GSW, maç öncesi 2015'teki ilk şampiyonluklarında kendilerini ağırlamış olan 44. Başkan Barack Obama'nın kapısını yeniden çaldı.
Trump'ın bütün icraatlarını silmek için uğraştığı selefiyle görüşme özel nitelikte geçti. Kamuoyuna resmi fotoğraf ya da açıklama servis edilmedi.
Sadece Draymond Green'in Instagram hesabından 'tüm çetenin Obama ile hep birlikte' çektirdiği kare paylaşıldı.
Golden State Warriors'ın All-Star forveti, her mevkiyi oynama özelliğine sahip Green, bir saatlik görüşmeden çıkışta "İyiydi" demekle yetindi.
Maçın hemen ardından, NBA'in son şampiyonunu ziyarete önemli bir siyasetçi geldi.
House speaker Nancy Pelosi bought a signed Draymond Green jersey that was donated as part of an auction Rep. Mike Thompson held to raise awareness for gun violence prevention. Pelosi on Draymond: “I like his spirit. There’s something about it.” https://t.co/M7HXwuN4IQ— Mark Medina (@MarkG_Medina) 25 Ocak 2019
PELOSI, 'SERT ÇOCUK' GREEN'İN HAYRANI ÇIKTI
Warriors'un ruhunu çok sevdiğini belirten Demokrat kadın siyasetçi, özellikle Draymond Green'e hayranlığını ilan etti.
'ONUN RUHUNU SEVİYORUM'
Silah şiddetinin önlenmesi amacıyla düzenlenen bir açık artırmada Draymond Green'in imzalı formasını aldığını belirten Pelosi, Green'in formasının asılı olduğu köşeyi evin en saygın köşesi addettiğini söyledi.
Demokrat Parti'nin ağır topu, "Herhangi bir oyuncununkini alabilirdim ama Green'inkini almak istedim. Ondaki ruhu, esini seviyorum. Onda bir şeyler var" dedi.
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