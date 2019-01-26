Pompeo'dan İspanyolca video: Ülkenizi geri alıyorsunuz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezüella halkına yönelik İspanyolca alt yazılı video yayınladı. Pompeo, Venezüella halkının çok uzun süredir acı çektiğini belirterek, "Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezüella'ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

ABD'nin Venezüella halkının ve kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, "İşte bu sebeple ABD 20 milyondan daha fazla insani yardım yapmaya hazır. Bu ise sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Maduro rejiminin halkı kontrol edemeyeceğini ileri süren Pompeo, "Şunu bilmenizi istiyorum ki, biz sizinleyiz" şeklinde konuştu. Pompeo, "İstediğiniz demokrasiyi oluşturmak ve kendiniz ve aileniz için arzuladığınız geleceği inşa etmek size bağlı. Bir dost olarak yardım ve destek için buradayız" dedi.

Pueblo de #Venezuela: El pueblo de EE.UU. los apoya y estamos trabajando arduamente con la comunidad internacional para lograr que la democracia regrese a Venezuela. Los apoyamos para que puedan vivir en el país que desean y merecen. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/PbknK3vgnK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 25, 2019

​VENEZUELA'DA NELER OLDU?

© AFP 2018 / Yuri Cortez Maduro: Amerika halkına, bu darbeyi reddetmeleri için çağrıda bulunuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamış, Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.