Pompeo'dan açık tehdit: Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezüella'daki krizi görüşmek üzere toplandı.

Rusya, oturum öncesi toplantının yapılmasına karşı çıktı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezüella'nın içişlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, konunun BM Güvenlik Konseyine taşınamayacağını savundu. Nebenzia, toplantının iptali için konseyden oylama talebinde bulundu ancak oylama sonucu 15 üyeli konseyde gereken desteği alamadı.

'YA ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇEN GÜÇLERİN YANINDA OLURSUNUZ, YA DA MADURO'NUN KARGAŞASINI SEÇERSİNİZ'

© AFP 2018 / Yuri Cortez Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise milyonlarca Venezüella'nın ülkeyi terk etmesinden ve ülkedeki insani krizden 'gayrimeşru' olarak nitelendirdiği Nicolas Maduro hükümetini sorumlu tuttu. Venezüella'da her on kişiden 9'nun sefalet içinde yaşadığını belirten Pompeo, milyonlarca çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pompeo, ABD'nin Venezüella'ya daha parlak bir gelecek için yardım ettiği iddiasında bulunarak, BM Güvenlik Konseyine Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

Bütün ülkelerin, eski Devlet Başkanı olarak tanımladığı Maduro'nun ''gayrimeşru mafya'' devletinden kendini kurtarmaya çalışan Venezüella halkına destek vermesi gerektiğini söyleyen Pompeo, ''Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. Ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz, ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz.'' dedi.