Trump duvarda ısrarlı: 21 gün çok hızlı geçecek, o duvarı yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız" dedi.

Alex Brandon Trump: Hükümetin yeniden açılması için anlaşmaya vardık

Trump, Twitter'dan, hükümetin kapanmasına neden olan sınır güvenliği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar konusunda Demokratlarla anlaşamamasına rağmen, hükümetin 3 haftalığına açılması talimatı veren Trump, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız" diye konuştu.

21 days goes very quickly. Negotiations with Democrats will start immediately. Will not be easy to make a deal, both parties very dug in. The case for National Security has been greatly enhanced by what has been happening at the Border & through dialogue. We will build the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2019

​'GÜÇLÜ BİR DUVARIMIZ OLSAYDI, BU UZUN YOLCULUĞA GİRİŞMEZLERDİ'

ABD Başkanı Trump, geçen aylarda Latin Amerika’dan gelen iki göçmen konvoyunu geri gönderdiklerini ancak 8 bin kişilik yeni bir konvoyun ABD'ye gelmek için hazırlık yaptığını belirterek, "Güçlü bir duvarımız olsaydı, bu uzun ve tehlikeli yolculuğa girişmezlerdi. Duvarı kur ve suç düşsün." ifadelerini kullandı.

We have turned away, at great expense, two major Caravans, but a big one has now formed and is coming. At least 8000 people! If we had a powerful Wall, they wouldn’t even try to make the long and dangerous journey. Build the Wall and Crime will Fall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2019

​ABD Sınır Güvenlik Birimi şefi Mark Morgan'ın duvar konusunda Beyaz Saray'ı destekleyen açıklamalarına da atıfta bulunan Trump, sınır güvenliğini sağmak için duvarın şart olduğunu, aksi taktirde hükümetin tekrar kapanacağını vurguladı.

'UZLAŞMAYA VARILMAZSA ACİL DURUM İLAN EDERİM'

Trump, dün, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yapmış, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin geçici olarak 3 haftalığına açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde sınıra duvar inşa edilmesi konusundaki müzakerelerin süreceğini açıklamıştı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını bildiren Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa, 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil durum ilan etme) kullanırım." değerlendirmesinde bulunmuştu.