ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Pompeo'nun Venezüellalılara İspanyolca mesajını Türkçeye çevirdi

© REUTERS / Andrew Harnik Pompeo'dan İspanyolca video: Ülkenizi geri alıyorsunuz

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump'ın Juan Guaido'yu geçici Venezüella lideri olarak tanıması ve başta AB üyeleri olmak üzere birçok ülkenin buna destek vermesiyle başlayan krizle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Venezüella halkına hitaben yaptığı İspanyolca açıklama alıntılandı ve Türkçeye çevrildi: "ABD, Venezuela’nın ve Venezuela halkının dostudur. Yozlaşmış sosyalist Maduro rejimi altında gereğinden fazla ıstırap çektiler. Halkı destekliyoruz, hayatlarını, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden kurma sürecinde yardıma hazırız."

ABD, #Venezuela’nın ve Venezuela halkının dostudur. Yozlaşmış sosyalist Maduro rejimi altında gereğinden fazla ıstırap çektiler. Halkı destekliyoruz, hayatlarını, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden kurma sürecinde yardıma hazırız. #EstamosUnidosVE #Venezuela https://t.co/i9MTi5ielk — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) January 27, 2019

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