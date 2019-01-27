ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Pompeo'nun Venezüellalılara İspanyolca mesajını Türkçeye çevirdi

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Venezüella halkına hitaben yaptığı İspanyolca açıklama alıntılandı ve Türkçeye çevrildi: "ABD, Venezuela’nın ve Venezuela halkının dostudur. Yozlaşmış sosyalist Maduro rejimi altında gereğinden fazla ıstırap çektiler. Halkı destekliyoruz, hayatlarını, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden kurma sürecinde yardıma hazırız."
ABD, #Venezuela’nın ve Venezuela halkının dostudur. Yozlaşmış sosyalist Maduro rejimi altında gereğinden fazla ıstırap çektiler. Halkı destekliyoruz, hayatlarını, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden kurma sürecinde yardıma hazırız. #EstamosUnidosVE #Venezuela https://t.co/i9MTi5ielk— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) January 27, 2019
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