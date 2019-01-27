Bolton: ABD diplomatlarına ve Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD diplomatlarına ya da Venezüella demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.

© REUTERS / Eric Thayer Bolton: Venezüella'nın gelir kaynakları Guaido liderliğindeki hükümete gitmeli

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dışişleri Bakanlığı'na iki ülkenin, karşılıklı ilişkilerinin yürütülmesi için 30 gün içinde 'idari ofisler' açılması için talimat vermesinin ardından, ABD'den 'herhangi bir saldırıya ciddi bir karşılık verme' tehdidi geldi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatik personeline, Venezüella'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya ya da Ulusal Meclisi'ne yönelik herhangi bir saldırı ya da gözdağı verilmesi durumunda, buna 'ciddi bir karşılık' verilecek" ifadelerini kullandı.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 27, 2019

​Her iki ülkenin 30 gün içinde uzlaşıya varamaması durumunda ise geri kalan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesinin ve temsilciliklerin kapatılmasının gerekeceği belirtilimişti.