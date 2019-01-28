Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi' ABD'de hizmete girdi

Kenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar akıllı satış makinesinden istedikleri ürünü kolaylıkla satın alabilecekler.
Greenbox Robotics firmasının ürettiği Greenbox adı verilen makinedeki ürünü seçmek ve kredi kartı veya Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli oluyor. Daha sonra makinenin robot eli seçilen ürünü müşteriye veriyor.
The future of cannabis retail is here. Our kiosks are alive and well at Erba Collective. Visit us today for all of your cannabis and CBD needs! 👌🏼🌿💯 https://t.co/0qZD5fiqwC #fox #cannabis #marijuana #vendingmachine #CBD #greenbox— greenbox Robotics (@itsgreenbox) January 24, 2019
MÜŞTERİLERİN KİMLİKLERİNİ OKUYOR
İlk olarak Los Angeles'da hizmete açılan makineler müşterilerin kimliklerini okuyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını tespit edebiliyor.
Şirketin CEO'su daha önce yarım saat süren satın alma işleminin dokunmatik akıllı tasarım sayesinde iki dakikaya indiğini belirterek bu akıllı makinelerin insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi esrar endüstrisi için de benzer bir kolaylık sağlayacağını söyledi.
World’s first marijuana vending machine is now operational in West L.A.— Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) January 24, 2019
Greenbox Robotics invented the machines. They’re now at Erba Collective.
Watch our @GDLA story: https://t.co/5yN3gwzWCC pic.twitter.com/25evEHVInP
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