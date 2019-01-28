ABD'li senatör Graham: Trump, Venezüella'da askeri güç kullanmayı düşünüyor

Axios'a yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahale konusunda' ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, ABD başkanının sorusu üzerine şunları söylediğini aktardı: "Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir."

'SEN HERKESİ İŞGAL ETMEK İSTERSİN'

© AA / Lokman İlhan İsrail: Guaido'yu Venezüella Geçici Devlet Başkanı olarak tanıdık

Trump'ın, kendisinin bu cevabına karşılık olarak "Şaşırdım, sen herkesi işgal etmek istersin" dediğini aktaran Graham, ABD başkanının bu tepkisine karşı ise "Ben kimseyi işgal etmek istemiyorum. Askeri gücü sadece ulusal çıkarlarımız tehdit edildiğinde kullanmak istiyorum" cevabını verdiğini açıkladı.

Graham ayrıca, Trump'ın konu Venezüella olduğunda 'gerçekten şahince bir tutum' takındığını söyledi.

Venezüella'da Maduro yönetimine karşı kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'ya destek veren Trump yönetimi, diplomatik ve ekonomik baskılarla ülkenin rejimini değiştirmeye çalışıyor. Maduro da, yaşanan son olayların ardından Venezüella'nın ABD ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını duyurarak Venezüella'daki ABD diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saatlik bir süre tanımıştı.