Eski Starbucks CEO'su: ABD Başkanlığına aday olmayı ciddi ciddi düşünüyorum

Saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu.
CBS'in '60 Dakika' programına konuşan Schultz, merkezci bağımsız aday olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini belirtti.
Former Starbucks CEO Howard Schultz says he is seriously considering running for president as a "centrist independent" in 2020 https://t.co/kmiCfdCRzZ pic.twitter.com/bJzeDAq9Yg— CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 Ocak 2019
HEM TRUMP'A HEM DE CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT PARTİLERE SALVO
"Bu Başkan'ın başkan olma niteliklerine sahip olmaması yetmezmiş gibi her iki parti de Amerikan halkı adına gerekli olan şeyleri yerine getirmek yerine her gün birbirlerinden intikam alma politikaları peşinde koşuyor, bu konuda çok istikrarlılar."
EKİBİ ARAŞTIRMA YAPIYOR
Geçen hafta CNN, yakın çevresinden iki kişiye dayanarak Schultz'un 2020'de bağımsız adaylık için potansiyel olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu.
Ünlü yatırımcının danışmanlarına yakın bir kişi, Schultz'un ekibinin böyle bir olanak olup olmadığını araştırdığını, ama tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarıp şunları söylemişti:
GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ DERT EDİNMİŞ
Kendini 'ömür boyu Demokrat' diye niteleyen ve 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı güçlü biçimde destekleyen 65 yaşındaki işadamı, Starbucks Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerini Haziran 2018'de tümden bıraktı.
O sırada da ABD Başkan adaylığını değerlendirdiğinden söz ederken özellikle gelir eşitsizliği sorununa vurgu yapmıştı.
AMA SOLCULARA KARŞI
Schultz'un Nisan 2017 itibarıyla net serveti 3.1 milyar dolardı. Nitekim New York Times gazetesine verdiği mülakatta da Demokrat Parti'nin aşırı solcu bir başkan adayı çıkarması halinde kesinlikle Trump'a kaybedeceğini savundu:
"Başkan Trump ile aşırı solcu, ilerlemeci bir aday arasında seçim yapmak zorunda kalınırsa pek çok kişi Trump'ın yeniden seçileceği görüşünde."
ANKETLERE GÖRE TRUMP'IN BİLEĞİNİ ANCAK BİR SOLCU BÜKEBİLİR
Oysa 2016 başkanlık seçiminde anketler Demokrat Parti Hillary Clinton yerine 'sosyalist' Bernie Sanders'ı aday göstermiş olsaydı, Bernie'nin Trump'ı yeneceğini göstermişti.
ADAY ADAYLIĞI PİYASASI RENKLİ VE BEREKETLİ
Şimdiki halde Kaliforniya Senatörü Kamala Harris, Hawaii milletvekili Tulsi Gabbard, eski Maryland milletvekili John Delaney ve eski Konut-Şehircilik Bakanı Julián Castro başkan aday adaylıklarını açıkladı.
Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand da aday adaylığı için zemin yoklamak amacıyla araştırma komiteleri kurdu.
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