Eski Starbucks CEO'su: ABD Başkanlığına aday olmayı ciddi ciddi düşünüyorum

2020 ABD başkanlık seçimleri için saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu. Mülti mliyarder yatırımcı, merkezci çizgide bağımsız aday olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini açıkladı.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump duvarda ısrarlı: 21 gün çok hızlı geçecek, o duvarı yapacağız

ABD'yi 2020 başkanlık seçiminin heyecanı sarmaya başladı. Başkan Donald Trump'ın varlığına rağmen Cumhuriyetçi Parti'de heyecanlı bir yarış beklenirken Trump'a muhalif Demokratik Parti'de daha şimdiden aday patlaması yaşanıyor. Başkanlık seçiminin sosu olan bağımsız adayların genelde zengin işadamlarından çıkması geleneği de bozulmayacağa benziyor.

Saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu.

CBS'in '60 Dakika' programına konuşan Schultz, merkezci bağımsız aday olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini belirtti.

Former Starbucks CEO Howard Schultz says he is seriously considering running for president as a "centrist independent" in 2020 https://t.co/kmiCfdCRzZ pic.twitter.com/bJzeDAq9Yg — CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 Ocak 2019

HEM TRUMP'A HEM DE CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT PARTİLERE SALVO

Kahve zinciri devinin kurucusu, "Çok kırılgan zamanlardan geçiyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Bu Başkan'ın başkan olma niteliklerine sahip olmaması yetmezmiş gibi her iki parti de Amerikan halkı adına gerekli olan şeyleri yerine getirmek yerine her gün birbirlerinden intikam alma politikaları peşinde koşuyor, bu konuda çok istikrarlılar."

EKİBİ ARAŞTIRMA YAPIYOR

Geçen hafta CNN, yakın çevresinden iki kişiye dayanarak Schultz'un 2020'de bağımsız adaylık için potansiyel olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu.

Ünlü yatırımcının danışmanlarına yakın bir kişi, Schultz'un ekibinin böyle bir olanak olup olmadığını araştırdığını, ama tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarıp şunları söylemişti:

"Schultz hem kendi geleceği hem de ülkesine en iyi nasıl hizmet edebileceğini derinlemesine düşünüyor."

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ DERT EDİNMİŞ

Kendini 'ömür boyu Demokrat' diye niteleyen ve 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı güçlü biçimde destekleyen 65 yaşındaki işadamı, Starbucks Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerini Haziran 2018'de tümden bıraktı.

O sırada da ABD Başkan adaylığını değerlendirdiğinden söz ederken özellikle gelir eşitsizliği sorununa vurgu yapmıştı.

AMA SOLCULARA KARŞI © REUTERS / Christian Hartmann İki demokrat daha 2020 seçimlerinde Trump'a rakip

Schultz'un Nisan 2017 itibarıyla net serveti 3.1 milyar dolardı. Nitekim New York Times gazetesine verdiği mülakatta da Demokrat Parti'nin aşırı solcu bir başkan adayı çıkarması halinde kesinlikle Trump'a kaybedeceğini savundu:

"Başkan Trump ile aşırı solcu, ilerlemeci bir aday arasında seçim yapmak zorunda kalınırsa pek çok kişi Trump'ın yeniden seçileceği görüşünde."

ANKETLERE GÖRE TRUMP'IN BİLEĞİNİ ANCAK BİR SOLCU BÜKEBİLİR

Oysa 2016 başkanlık seçiminde anketler Demokrat Parti Hillary Clinton yerine 'sosyalist' Bernie Sanders'ı aday göstermiş olsaydı, Bernie'nin Trump'ı yeneceğini göstermişti.

© AFP 2018 / Timothy A. CLARY ABD'deki 2020 başkanlık seçiminin demokrat aday adayı Gabbard: Esad ile görüştüğüme pişman değilim

Bugünkü anketler de Trump'ın Bernie ve hatta Elizabeth Warren gibi solcu adaylar karşısında kaybedeceğine işaret ediyor.

ADAY ADAYLIĞI PİYASASI RENKLİ VE BEREKETLİ

Şimdiki halde Kaliforniya Senatörü Kamala Harris, Hawaii milletvekili Tulsi Gabbard, eski Maryland milletvekili John Delaney ve eski Konut-Şehircilik Bakanı Julián Castro başkan aday adaylıklarını açıkladı.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand da aday adaylığı için zemin yoklamak amacıyla araştırma komiteleri kurdu.