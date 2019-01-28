Trump'ın ticaret savaşlarına zeytin sosu

© REUTERS / Joshua Roberts Trump, AB delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, rakip-müttefik ayrımı gütmeden fitilini ateşlediği ticaret savaşlarının şimdilik altını kıstı, ama ateşini söndürmedi.

AVRUPA KOMİSYONU: DTÖ'DE İTİRAZ EDECEĞİZ

ABD'nin AB üyesi İspanya'dan ithal edilen zeytinlere uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"ABD'nin İspanya'dan gelen zeytinlere uyguladığı gümrük vergileri haksız ve gayri meşru olmakla birlikte DTÖ kurallarına aykırıdır. Bu durumu yarın DTÖ anlaşmazlıkları çözme mekanizmasına taşıyıp ABD ile istişare talebinde bulunacağız."

The duties imposed by the United States on ripe olives from Spain are unjustified, unwarranted and go against the rules of the World Trade Organisation. Tomorrow, we are taking this case to the @WTO dispute settlement system, requesting consultations with the US. 1/2 — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 28 Ocak 2019

From the Commission side, we have already raised this case with our US counterparts at many occasions. Together with Spanish authorities, we will continue to vigorously defend the interests of EU producers. 2/2 — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 28 Ocak 2019

© REUTERS / Aly Song Çin'in ABD'ye dış ticaret fazlası rekor düzeye ulaştı

AB'nin bu konuyu çözmek için pek çok defa ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirten Malmström, AB üreticilerinin çıkarlarını kuvvetli biçimde savunmaya devam edeceklerini söyledi.

'DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR'

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanyol zeytininin değerinin altında satıldığı ve bunun Amerikan üreticisine zarar verdiği gerekçesiyle haziran ayında ilave gümrük vergileri uygulama kararı almıştı.

DTÖ anlaşmazlık çözüm sürecinin ilk aşamasında iki taraf arasında müzakere süreci yaşanıyor. Tarafların sorunu giderememesi durumunda DTÖ yapısında hukuki süreç başlatılabiliyor.