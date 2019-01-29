Matematik ödevi için polisi aradı

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Lafayette kentinde 911’e gelen aramalara bakan polis memuru, matematik problemini çözmekte zorlanan ve yardım almak için kendisini arayan bir çocuğa yardım etti.

Lafayette Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı ses kaydına göre, okulda kötü bir gün geçirdiğini anlatan çocuk, sadece bunu söylemek için aradığını söyledi.

Antonia Bundy adlı memur da sakin bir şekilde çocuğun neden zor bir gün geçirdiğini ve okulda ne olduğunu sordu. "Bir ton ödevim var" yanıtını veren çocuk, hangi derste zorluk çektiği sorusu üzerine "Matematik ve o çok zor" diye cevapladı.

Polis memuru, "Matematikte ne öğreniyorsun? O kadar zor olan ne?" diye sorunca, çocuk, "Kesir" diye cevap verdi. Bundy, çocuğa anlatarak problemi çözmesine yardım etti.

Konuşmanın sonunda, çocuk, "Seni aradığım için üzgünüm ama gerçekten yardıma ihtiyacım vardı" dedi.

'ÖDEV İÇİN 911'İ ARAMANIZI TAVSİYE ETMİYORUZ'

Öte yandan konuşmanın ses kaydını yayınlanan Lafayette Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı: "Memurumuz bir sonraki aramanın ne olacağını asla bilemez. Bir sürü acil durum için eğitim alıyorlar, ödevlerde yardım etmek onlardan biri değil. Ödev için 911'i aramanızı tavsiye etmiyoruz ancak bizim memurumuz bu genç çocuğa yardım etti ve gününe neşe kattı."