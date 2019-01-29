ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri, bu ülkedeki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verildiğini duyurdu.

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmaya çalışan Trump yönetimi, ABD'de bulunan Venezüella hükümetine ait mal varlıklarının kontrolünü, kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etmiş Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.

#BREAKING: #US gives opposition leader @jguaido control over some #Venezuelan/n assets. Now this is a huge development in the domain of world politics, esp its "interference" aspect: strip assets from official gov using your influence to empower whoever else you like. — Maxim A. Suchkov (@MSuchkov_ALM) 29 Ocak 2019

ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino, "Bu yetki belgesi Venezüella'nın meşru hükümetinin mal varlıklarını Venezüella halkının yararına korumaya almasına yardımcı olacak" savını ortaya sürdü.

Bu hamlenin öncesinde Trump yönetiminden Venezüella devletine bağlı petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması geldi.

ABD yönetiminin 'Eski Devlet Başkanı' diye nitelediği Nicolas Maduro'nun yönetiminden petrol almayacağını dile getiren Hazine Bakanı Steven Mnuchin, PDVSA'nın Maduro yerine Guaido'yu tanıması halinde yaptırımlardan kurtulacağını söyledi.