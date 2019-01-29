ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats: Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde konuşan Coats, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

Coats, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu ifade etti.

'ESAD'IN ÜLKENİN TAMAMINDA KONTROLÜ YENİDEN SAĞLAMASI MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR'

Bu arada Coats, Türkiye ve İsrail'le çatışmaktan kaçınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülke topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesinin muhtemel göründüğünü kaydetti.

Coats, "Esad, muhalefeti büyük ölçüde yenilgiye uğrattı ve Suriye topraklarının tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesi muhtemel görünüyor. Türkiye ve İsrail'le çatışmaktan kaçınmak isteyen Şam yönetimi, ülke topraklarında kontrolü yeniden ele geçirmeye odaklanacak" ifadelerini kullandı.