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19:37 29 Ocak 2019
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    Esrarlı kurabiye

    ABD'li bir doktor, 4 yaşındaki hastası için hazırladığı reçeteye esrarlı kurabiye yazdı

    © AFP 2018 / Ivan COURONNE
    ABD
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    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doktorluk yapan Dr. William Eidelman, 4 yaşındaki küçük hastası için hazırladığı reçeteye tıbbı amaçlı esrarlı kurabiye yazması nedeniyle lisansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi
    © Fotoğraf : Twitter/Fox10
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    Kaliforniyalı bir doktor, dört yaşındaki hastasına kenevir içeren kurabiye yazdığı için lisansını kaybedebilir.

    ABD'de bir doktor tarafından küçük bir çocuğa konan bipolar ve dikkat eksikliği tanısı koydu.

    Ancak daha sonra Kaliforniya Sağlık Kurulu, tanıyı koyan doktorun lisansının iptali için başvursa da doktor konuyu mahkemeye taşıyarak temyiz başvurusunda bulundu.

    Kurulun, doktorun lisansını bir çocuğa kenevir reçetesi verdiği için iptal etmediği, ancak bakım ve tedavi konusunda ihmalkar davrandığı ve böyle bir durumda bir psikiyatriste danışmadığı için iptal ettiği aktarıldı.

    Esrar bitkisi
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Çocuğunun okuldaki kötü davranışları sonrasında baba 2012 yılı Eylül'ünde doktor Eidelman'a çocuğunun durumunu danıştı. Doktor Eildelman, çaresiz babaya oğluna düşük miktarlarda esrar vermesi tavsiyesinde bulundu.

    Olay, okul hemşiresinin çocuğa öğle yemeğinde içerisinde düşük miktarda esrar bulunan kurabiye vermesi sonrası ortaya çıktı.

    BABA DA ESRAR KULLANIYORMUŞ

    Çocukluk döneminde,çocuğu gibi dikkat dağınıklığı ve bipolar bozukluğa sahip olan babanın reçeteli ilaçlar konusunda olumsuz bir deneyime sahip olduğu ve kendisini ‘İnsan formunda bir kobay faresi' olarak gördüğü aktarıldı.

    Hayatının ilerleyen dönemlerinde esrar kullanımın başlayan baba, esrar kullanımının kendisini sakinleştirdiğini ve daha önce öfkeyle yaklaştığı kişilere ve özellikle eşine karşı olan davranışlarının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

    Esrar, marihuana, uyuşturucu
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
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    'ESRAR İKİ ÇOCUĞUMDA DA OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ'

    Öte yandan babanın daha önce kardeşiyle aynı tanılara sahip büyük oğlu için de tıbbı amaçlı esrar aldığı aktarıldı. Baba konu hakkında yaptığı açıklamada, "Esrar iki çocuğumda da olumlu etki gösterdi" ifadelerini kullandı.

    'UFAK DOZLARDA ESRAR KULLANIMI, ÇOCUKLARDAKİ ÖFKE KONTROLÜNÜ KONTROL ALTINA ALMADA ETKİLİ'

    4 Ocak'ta lisansının iptali kararına karşı temyize giden Dr Eidelman, çalışmaya devam edeceğini söyledi.

    Esrar-Kanada
    © REUTERS / Blair Gable
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    Doğal ilaçlarla tedavi uygulayan doktor William Eidelman, ufak dozlarda marihuananın (esrar) çocuklardaki öfke kontrolünü kontrol altına almada etkili olduğunu söyledi.

    Eidelman'ın avukatları, doktorun lisansı hakkında verilen iptal kararının askıya alındığını ve durumun daha sonra görülecek davada karara bağlanacağını açıkladı.

    BİNLERCE HASTAYA ESRAR KULANMASI YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tıbbı amaçlı esrar kullanımı 1996 yılından beri yasal, tahminlere göre doktor Eildman binlerce hastaya düşük dozda esrar kullanımını tavsiye etmiş olabilir.

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    Etiketler:
    reçete, Doktor, Esrar, Esrar, Kaliforniya Sağlık Kurulu, Dr. William Eidelman, Kaliforniya, ABD
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