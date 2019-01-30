IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı Washington'da

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD Karşıtı Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantının 6 Şubat'ta Washington'da yapılacağı, koalisyona üye 79 ülkeden temsilcilerin katılacağı bildirildi.

.@SecPompeo will host meetings with the foreign ministers of @coalition on Feb. 6 in Washington. Ministers will discuss the next phase of the campaign in #Iraq and #Syria, as well as important next steps in degrading ISIS’s global networks and affiliates. https://t.co/lBwYpvLB19 — Department of State (@StateDept) January 29, 2019

​Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ev sahipliği yapacağı bir günlük toplantıda, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı verilen mücadelede gelinen son noktanın kapsamlı şekilde ele alınacağı ifade edildi.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması beklenen toplantıda, söz konusu ülkelerde IŞİD'in yeniden güçlenmemesi için alınacak tedbirlerin ve küresel anlamda IŞİD'le bağlantılı şebekelere karşı verilen mücadelenin de ele alınacağı kaydedildi.

‘IŞİD'IN YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI KONUSUNDA KARARLIYIZ'

© AP Photo / Vadim Ghirda ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor

Açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yeniden ortaya çıkmaması konusunda kararlıyız. Ayrıca IŞİD'in son kalan parçalarının yok edilmesi ve onun küresel amaçlarının ortadan kaldırılması konusunda Koalisyon ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada IŞİD yenildikten sonra Suriye'de yerlerinden edilmiş insanların evlerine gönüllü şekilde dönebilmeleri yönündeki ‘istikrar çabalarının' Koalisyon tarafından sürdürüleceğine işaret edildi.

Son IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, 12 Temmuz 2018'de Brüksel'de gerçekleştirilmişti.