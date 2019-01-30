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13:46 30 Ocak 2019
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    NASA kapılarını ziyaretçilere açtı

    NASA'da veri sızıntısı: Yetkisiz erişim araştırılıyor

    © AA / Mintaha Neslihan Eroğlu
    ABD
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    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tüm çalışanlarına, iki ay önce keşfedilen bir güvenlik ihlalinde kişisel verilerinin sızdırılmış olabileceğini açıkladı.

    NASA
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    CNN Türk'ten Ecevit Bıktım'ın haberine göre, NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, "23 Ekim 2018'de NASA siber güvenlik personeli, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin saklandığı NASA sunucularına yönelik olası bir yetkisiz erişimi araştırmaya başladı" açıklamasını çalışanlarla paylaştı. 

    Antivirüs yazılım kuruluşu ESET'in güvenlik araştırmacılarından Tomas Foltyn, çalınmış olabileceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut çalışanların değil, eski NASA çalışanlarının da sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kayıtları içeriyor. NASA'nın şu anda 17 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

    NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan kayıtlarının depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın sunucularından ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkında, "Temmuz 2006'dan Ekim 2018'e kadar yerleşik, ajanstan ayrılmış veya merkezler arasında transfer edilen NASA Sivil Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir" diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
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    GÖREVLER TEHLİKEDE DEĞİL

    NASA, potansiyel ihlalden haberdar olduktan hemen sonra veri sızıntısı kapsamını belirlemek ve potansiyel olarak etkilenen bireyleri tanımlamak için soruşturma başlattı.

    Buna yönelik hazırlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Bu süreç zaman alacaktır. Devam eden soruşturma, üst düzey yöneticiler de sürece dahil olacak şekilde, ajansın en önemli önceliği durumuna gelmiştir. NASA, herhangi bir ajans görevinin siber saldırılar tarafından tehlikeye girdiğine inanmamaktadır."

    Ajans ayrıca, güvenliği artırma amaçlı adımlar attığını ve olaydan etkilendiği tespit edilen çalışanlara kimlik koruma hizmetleri sunacağını da belirtti.

    En son 2016'da bir güvenlik ihlalinin kurbanı olan NASA, güvenlik olaylarına pek de yabancı değil. Dört yıl önce bir çalışanın sabit diski şifrelenmemiş dizüstü bilgisayarınının çalınması, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kontrol etmek ve komuta etmek için kullanılan kodları tehlikeye atmıştı.

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    Etiketler:
    hack, veri sızıntısı, NASA, ABD
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