Trump'tan ABD vatandaşlarına Venezüella uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Venezüella'da bugün büyük protestolar beklendiğini belirtti ve ABD vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı: "ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiado Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli."

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

​SURİYE VE AFGANİSTAN

Suriye ve Afganistan'daki gelişmelere de değinen Trump şu ifadeleri kullandı: "Başkanlık görevine başladığımda Suriye'de IŞİD kontrolden çıkmıştı ve her yere yayılıyordu. Ondan sonra süreç harika oldu özellikle son 5 haftada. Saltanat yakında tamamen ortadan kaldırılacak, 2 yıl önce hayali bile kurulamazdı. 18 yıllık savaşın ardından Afganistan görüşmeler son derece iyi gidiyor."

When I became President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made, especially over last 5 weeks. Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago. Negotiating are proceeding well in Afghanistan after 18 years of fighting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

​"Savaş sürüyor fakat Afganistan'daki insanlar bitmek bilmeyen bu savaşta barış istiyor. Görüşmeler başarılı sonuçlanırsa belki de mümkün olacak. Kuzey Kore ile ABD ilişkileri tarihteki en iyi düzeyde. Test yok, kalıntılar toplanıyor, rehineler teslim edildi. Nükleersizleşme şansı kabul edilebilir düzeyde."