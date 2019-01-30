Trump'ın konvoyunun dahil olduğu trafik kazasında 2 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun karıştığı trafik kazasında biri bir protestocu yaya diğeri gizli servis memuru olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, bir protestocunun Beyaz Saray'dan ayrılan konvoyun önüne atlamaya çalışması sonucu gerçekleşen kazada, protestocu ve onu engellemeye çalışan bir gizli servis memuru yaralandı.

What we know so far:



One protester was arrested for jumping in front of the motorcade near the 17th and Pennsylvania intersection.



One law enforcement official was hurt, but accounts differ on what exactly occurred.



Secret Service says they'll update our WH team shortly. pic.twitter.com/FINOsoky5U — Ami Magazine (@Ami_Magazine) January 30, 2019

​Trump'ın olayda herhangi bir yara almadığına inanılıyor.

Yaralı haldeki protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

#Update: One crazy protestor jumped in front of President @realDonaldTrump Motorcade in Washington, lost control and hit a pole one officer is injured and president Trump driven quickly away. The protestor is arrested. pic.twitter.com/8HbogmqSdn — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 30, 2019

​Ayrıntılar geliyor…